Ve Vamberku začala výstava Čechoslováci v boji za vlast

Vamberk (Rychnovsko) - V Muzeu krajky Vamberk začala výstava nazvaná Čechoslováci v boji za vlast, která má připomenout hrdinství vojáků v boji za samostatný stát. Výstava potrvá do 3. května. ČTK to řekli zástupci muzea. Součástí dnešní vernisáže byla přednáška na téma "Vamberák František Koukol a jeho cesta do RAF", věnovaná 80. výročí bitvy o Británii.

"Výstava se stala úžasným propojením mnoha organizací ve společný cíl, a to připomenutí hrdinství Čechoslováků a toho, že samostatnost nebyla a není zadarmo," uvedl předseda Spolku přátel historie Vamberka Vladimír Sodomka.

Návštěvníci uvidí několik desítek exponátů, dobových článků a obrazového materiálu. Doplňují je trojrozměrné plastové modely vojenské techniky zapůjčené Klubem plastikových modelářů Žamberk. "Vystaveny budou modely letadel všech válčících stran bojujících po celé Evropě. K vidění bude i ukázka stavění plastikového modelu," uvedla etnografka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Martina Rejzlová.

Výstava, která je součástí cyklu akcí "Čechoslováci a Vamberáci v boji za vlast", vznikla ve spolupráci několika organizací, a to Spolku přátel historie Vamberka, KPM Žamberk a Československé obce legionářské. Součástí projektu budou také přednášky. Cyklus vyvrcholí 28. dubna 2020 příjezdem legiovlaku do Vamberka doprovázený výstavou Československé obce legionářské.

Muzeum krajky Vamberk je pobočkou Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, stejně jako rokytnické muzeum nazvané Sýpka.