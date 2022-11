Ve Svitavách rozpohybují 15 metrů dlouhý betlém, je zrestaurovaný

Svitavy - Mechanický betlém ve Svitavách je po deseti letech kompletně zrestaurovaný, funguje i jeho mechanická část. Měří asi 15 metrů na délku a 2,5 metru na výšku. Vznikal v 19. a 20. století. Vystavený bude od 27. listopadu, kdy je první adventní neděle. ČTK to řekla kurátorka Blanka Čuhelová.

"Byla to dlouhá práce. Po deseti letech se nám ho podařilo zrestaurovat a rozpohybovat. Má 665 figur a budov a 62 mechanik. Vznikal v průběhu 150 let, podíleli se na něm svitavští betlémáři," řekla Čuhelová.

Město získalo betlém před deseti lety od Východočeského muzea v Pardubicích, kde byl od 60. let přechováván. Od roku 2015 je kulturní památkou.

"Na opravách se podílela řada restaurátorů, nejvíc Šárka a Petr Bergerovi z Písečné, někde byly olámané části postav, museli je dořezávat, někde chyběly polychromie. Nejhůř na tom byly budovy," řekla Čuhelová.

Kamil Andres z Třebechovic pod Orebem se specializuje na mechanické části. "Doplnil náš betlém mechanickými systémy, které tam většinou chyběly. A společně s pracovníky muzea betlém sestavil a rozpohyboval," řekla Čuhelová.

Betlém je v přízemí budovy městského muzea, kam se tak rozsáhlá kulturní památka vešla. K vidění bude od neděle od 15:00 do 15. ledna. O adventních nedělích, kdy chodí stovky návštěvníků, ho pracovníci muzea budou pouštět zřejmě v půlhodinových intervalech, řekla kurátorka.

"Po adventu budeme betlém otevírat při výjimečných příležitostech. A máme připravený projekt na muzeum betlémů za více než 90 milionů korun. Máme podanou žádost o dotace, šance je reálná. V průběhu pěti let by se nám to snad mělo povést, betlém tam přestěhujeme," řekla Čuhelová.

Betlém zobrazuje různé krajiny, orient, vesnici s mlýny, staveními, pastýři a ovečkami. "Pak je tam část městská, je tam hodně budov, typický je andělskou hudbou bohatě zlacenou, která se klene na svatou rodinou. Zachovaly se původní dáliny, pozadí, které dokresluje celou krajinu, jsou z 18. století, jsou vymalované na plátně," řekla Čuhelová.