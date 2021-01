Ve světě se loni nejdráže prodaly obrazy Muchy, Šímy a Medka

Praha - Na světových aukcích se loni z českého umění nejdráže prodala díla Alfonse Muchy, Josefa Šímy a Mikuláše Medka. Za milionové sumy se vydražily také obrazy Františka Kupky, Jana Zrzavého, Václava Špály nebo Václava Boštíka. Server Artplus, který se specializuje na trh s uměním, dnes uvedl, že většina bohemikálních děl výrazně překonala předaukční odhady, přesto by na českém trhu mohla dosáhnout ještě vyšších cen.

V top 10 českých aukcí za loňský rok jsou například hned čtyři obrazy, které v letech 2011 až 2015 prošly zahraničními aukcemi.

Navzdory číslům z jarní aukční sezony nezasáhla protikoronavirová opatření loňský tuzemský aukční trh tolik, jak odborníci předpokládali. Ke koupi deseti nejdražších obrazů roku 2020 by případný zájemce potřeboval 340 milionů korun. Je to o tři miliony více než v předchozím roce a rekord českých aukcí. Po podzimní části aukční sezony odhadl odborník na trh s uměním Jan Skřivánek propad obratu proti roku 2019 jen asi o 25 procent. V roce 2019 sběratelé a investoři na tuzemských aukcích výtvarného umění utratili 1,405 miliardy korun.

Hned dvakrát se loni na podzim přepisoval žebříček nejdražších děl. Nejprve začátkem října, když se obraz Toyen, Piková dáma z roku 1926 prodal za 78,65 milionu korun. Podruhé pak koncem listopadu, kdy Kupkova abstrakce Divertimento II z druhé poloviny 30. let vystoupala na 90,24 milionu korun.

Nejdráže prodaným českým dílem v zahraničí loni byl obraz Alfonse Muchy Dívka malující lidový motiv, který se v aukční síni Christie?s v New Yorku prodal za 7,5 milionu korun bez DPH či případných poplatků spojených s dovozem díla do Evropy. V červenci uplynulo 160 let od narození Alfonse Muchy a trh s uměním si toto výročí připomněl hned několika výraznými prodeji. Nejdráže se prodal tento zmíněný, který je stylizovaným portrétem malířovy dcery Jaroslavy.

Mucha obraz vytvořil během své poslední návštěvy USA, kde i s rodinou pobýval od konce roku 1919 do března 1921. V USA představil prvních pět dokončených pláten Slovanské epopeje. Výstavu v New Yorku začátkem roku 1921 doplnila ještě kolekce 15 obrazů a tří desítek prací na papíře.

Nejdražší bohemika roku 2020 prodaná na zahraničních aukcích

Autor Dílo Aukční síň Cena mil Kč Alfons Mucha Dívka malující lidový motiv Christies, New York 7,5 Josef Šíma Na náspu, zármutek světla II Piguet, Ženeva 5,5 Mikuláš Medek Květinový signál II Beurret Bailly Auktionen, St. Gallen 5,5 Václav Boštík Bez názvu Christies, Paříž 4 Jan Zrzavý Ulice v Locronanu Grogan & Company, Boston 3,65 František Kupka Studie k obrazu Stroje Dorotheum, Vídeň 1,95 Toyen Schovej se, válko Pierre Berge, Paříž 1,8 Václav Špála Skála a řeka Koller, Curych 1,78 Václav Radimský Říční krajina s lekníny Davidson Auctions, Sydney 1,16 Jiří Kars Rekonstrukce na Starém Městě v Praze Leslie Hindman, Chicago 1,13

zdroj: Artplus.cz