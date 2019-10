Ve svatovítské katedrále začala zádušní mše za Karla Gotta - video

Lidé sledovali 12. října 2019 na velkoplošné obrazovce na třetím nádvoří Pražského hradu zádušní mši za zpěváka Karla Gotta, který zemřel 1. října ve věku 80 let. Mši sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka, byla pouze pro pozvané.

Lidé sledovali 12. října 2019 na velkoplošné obrazovce na třetím nádvoří Pražského hradu zádušní mši za zpěváka Karla Gotta, který zemřel 1. října ve věku 80 let. Mši sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka, byla pouze pro pozvané. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Ve svatovítské katedrále začala dnes hodinu před polednem zádušní mše za zesnulého zpěváka Karla Gotta. Zúčastní se jí zpěvákova manželka Ivana, Gottovy dcery, prezident Miloš Zeman a další politické špičky, Gottovi přátelé, spolupracovníci, zpěváci, herci, sportovci a další osobnosti veřejného života. Zádušní mši slouží pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, vystoupit během ní mají také zpěváci Štefan Margita, Eva Urbanová či Lucie Bílá. Gott zemřel po těžké nemoci 1. října, bylo mu 80 let.

Veřejnost nemá do katedrály přístup. Lidé mohou dění uvnitř chrámu sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných na nádvoří u katedrály a na Hradčanském náměstí, smuteční obřad mohou lidé sledovat i v přímém televizním přenosu.

Po zádušní mši se bude konat ještě poslední rozloučení v kruhu nejbližších, které se podle informací Práva uskuteční v motolském krematoriu v Praze.

Veřejnost se mohla s oblíbeným zpěvákem, který se významně zapsal do historie české populární hudby posledních šesti desítek let, přijít rozloučit v pátek do paláce Žofín. Poklonit se zesnulému mělo možnost 49.000 lidí. V Praze je možné Gotta uctít také na pietním místě v Kinského zahradě, lidé stáli chodí k jeho vile na Bertramce. V pátek se s Gottem lidé loučili také na mnoha dalších místech v ČR.

Podle křesťanských zvyků se pozůstalí loučí se zemřelým jednak pohřbením jeho tělesných ostatků, jednak doprovodem jeho duše, což se děje prostřednictvím modlitby při mši svaté sloužené za duši zemřelého, tedy zádušní mši. Vzhledem k tomu, že text modlitby v latině začíná slovy Requiem aeternam dona eis, Domine (Odpočinutí věčné dejž jim, Pane), označuje se zádušní mše svatá latinsky jako requiem. Má jednotný text modlitby, který byl původně zpíván jako gregoriánský chorál, později začali rekviem komponovat mnozí význační hudební skladatelé, například Wolfgang Amadeus Mozart nebo Antonín Dvořák.

Zádušní mši může kněz sloužit jako součást pohřebního obřadu přímo v den posledního rozloučení s nebožtíkem. Může se ale konat i v jiný den, i před vlastním pohřbem. Zádušní mše svatá je příležitostí, aby se celé rodiny šly společně přimlouvat za svého zemřelého. Každý rok je sloužena 2. listopadu na takzvané Dušičky zádušní mše svatá za všechny věrné zemřelé.

Hrad je dnes kvůli obřadu částečně uzavřen, pro turisty se znovu otevře od 14:00. Na dnešek vyhlásila vláda i den státního smutku, vlajky na státních institucích visí na půli žerdi.