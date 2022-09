Ve svátek 28. září budou velké obchody i některá nákupní centra zavřené

Praha - Obchody nad 200 metrů čtverečních musejí na Den české státnosti 28. září zůstat zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době ve vybrané svátky. Nevztahuje se na menší prodejny, čerpací stanice, lékárny, obchody ve zdravotnických zařízeních, ale také v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště či nádraží. Lidé, kteří budou chtít vyrazit do obchodního centra, by si předem měli ověřit, zda bude otevřené. Některým se provoz nevyplatí, vyplývá ze zjištění ČTK.

Hypermarkety a supermarkety o zavíracím dnu 28. září s předstihem zákazníky informují v letácích, na sociálních sítích, webech, ale třeba také v mobilních aplikacích. Například Billa upozornila, že její obchody budou fungovat na Letišti Václava Havla, hlavním vlakovém nádraží v Praze a Brně, a to v běžnou otevírací dobu. "Zákazníkům budou k dispozici také všechny obchody Billa stop & shop na čerpacích stanicích Shell," uvedla mluvčí společnosti Dana Bratánková.

Z pražských obchodních center budou v provozu například Letňany nebo Šestka. Naopak zavřený bude Europark Štěrboholy. "Centra, jež mají větší zastoupení zábavy, jakou jsou kina a restaurace, na které se uzavření ve svátek nevztahuje a jsou svým způsobem destinační, mívají menší obchody otevřené," řekl vedoucí správy obchodních center a maloobchodního marketingu ve společnosti CBRE Pavel Urban. Dodal, že návštěvnost se při zavřených obchodech nad 200 metrů čtverečních pohybuje kolem 50 procent běžného stavu.

Omezení prodeje o vybraných svátcích ve velkých prodejnách platí od konce roku 2016. Obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních musejí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince.

Podnikatelské svazy zákon o prodejní době opakovaně kritizují. Naopak odboráři usilují o rozšíření regulace na všech 13 státních svátků.