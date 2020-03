Ve středu přibylo 291 nakažených, vláda projedná další opatření

Praha - Počet nakažených koronavirem v Česku se k dnešnímu ránu zvýšil na 1775 případů. Během středy přibylo 291 potvrzených případů, zatím nejvíce za jeden den. Nejvyšší byl ale ve středu i počet testovaných lidí, laboratoře provedly téměř 4100 testů, celkem bylo otestováno zhruba 26.700 lidí. Z nemoci COVID-19 se vyléčilo deset pacientů, šest nakažených zemřelo. Vyplývá to z aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru. Potřetí v tomto týdnu se dnes uskuteční jednání vlády. Ministři by měli probírat další možná mimořádná opatření, jednat bude také Ústřední krizový štáb.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes ráno na twitteru uvedl, že u 34 pacientů má onemocnění těžký průběh.

Doposud největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek 19. března, kdy přibylo 205 případů nákazy, v dalších dnech byly přírůstky nižší. Podle odborníků může být do konce března kolem 3000 nakažených a celkový počet případů může růst až k 15.000.

Počet testovaných roste v posledních dnech zhruba o tisícovku denně. Zatímco o víkendu bylo v sobotu i v neděli provedeno každý den méně než 2000 testů, v úterý to bylo zhruba 3000 testů a ve středu 4100.

Během středy zemřeli s nemocí COVID-19, kterou vir způsobuje, tři pacienti, všichni měli chronické zdravotní potíže. Nemocnice na Bulovce informovala o úmrtí třiaosmdesátiletého pacienta z Prahy a středočeská hygienická stanice o dalším zemřelém pacientovi z Kladenska, který byl v domácím léčení. Třetí pacient zemřel v Thomayerově nemocnici v Praze, kde je na oddělení následné péče 13 seniorů nakažených novým koronavirem. Minulý týden se tam nemoc prokázala u tří zdravotních sester, před nimi u dvou dalších na plicní klinice.

Nemoc COVID-19 se ve středu také potvrdila u sedmi klientů odlehčovací sociální služby Sovy v Českém Krumlově a tří členů jejího personálu. Dva klienti ve věku kolem 90 let jsou v nemocnici.

Právě senioři jsou považováni za nejohroženější skupinu, co se týče možné nákazy novým typem koronaviru. Senioři nad 65 let a handicapovaní starší 50 let mají proto vyhrazený čas pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií od 08:00 do 10:00.

Stát kvůli šíření nového koronaviru dál zpřísnil volný pohyb na veřejnosti. Lidé se mají venku pohybovat nejvýše ve skupinkách po dvou. Ministerstvo také lidem nařídilo, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Ode dneška také platí přísnější pravidla pro pendlery, kteří jezdí do prací do Německa a Rakouska.

Vláda projedná opatření ke koronaviru, jednat bude i Ústřední krizový štáb

Na mimořádném zasedání by měli ministři probírat další možná mimořádná opatření k omezení dopadů šíření nového typu koronaviru v České republice. O epidemii dnes bude prostřednictvím videokonference jednat také Ústřední krizový štáb.

Vláda tento týden zasedla už v pondělí, kdy prodloužila do 1. dubna platnost všech dosavadních opatření přijatých v souvislosti s šířením koronaviru včetně například omezení volného pohybu na veřejnosti. Shodla se také na legislativě, kterou se v úterý zabývala Sněmovna a ve středu Senát.

Na úterním mimořádném jednání se kabinet zabýval jen novelou zákona o České národní bance, který by měl bance umožnit podpořit stát při vydávání dluhopisů. Měla by totiž dostat možnost obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančním trhu a nakupovat tak například státní dluhopisy.

Epidemii koronaviru bude dnes řešit také Ústřední krizový štáb. Zasedání bude mít formu videokonference. Naposledy štáb jednal v úterý, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně nabídl opozičním stranám, aby ve štábu obsadily tři odborná místa. Členy Ústředního krizového štábu jsou mimo jiné náměstci ministrů, policejní prezident, generální ředitel Hasičského záchranného sboru nebo předseda Správy státních hmotných rezerv.

Za prací do Rakouska a Německa lze nově vyjet minimálně na 21 dní

Ode dneška platí nová pravidla pro Čechy dojíždějící za prací do Rakouska a Německa. Takzvaní pendleři nemohou vyjet za hranice na méně než 21 dní a po návratu do Česka je čeká dvoutýdenní karanténa. Nově lze v Německu a Rakousku pracovat i více než 100 kilometrů od hranic. Na ty, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo v záchranných složkách, se ale nová pravidla nevztahují. Při překročení hranic budou tito pendleři potřebovat jen potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v těchto oborech, které jsou klíčová pro zvládání epidemie koronaviru. Pro práci na Slovensku a v Polsku platí stejná pravidla jako doposud.

Pokud Češi zaměstnaní v Německu a Rakousku nechtějí s prací skončit, musí si tam najít ubytování. Při přechodu hranic je čeští policisté zaregistrují do databáze, podle které bude možné určit, zda pendler dodržel režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. "Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce," varuje ministerstvo vnitra.

Vrátit se do Česka dříve než za 21 dní možné je. V takovém případě ale člověk přijde o postavení pendlera.

Pendlerů do Německa a Rakouska se nově netýká omezení, podle kterého mohli pracovat maximálně 100 kilometrů od hranic. Pokud však jedou dále než 100 kilometrů, mohou k překročení hranic použít pouze hlavní přechody.

Pro pendlery jezdící na Slovensko a do Polska se pravidla nemění. Nadále se na ně vztahuje požadavek, že dojíždět musí minimálně třikrát týdně v jednom směru a místo výkonu práce musí být do 100 kilometrů od hranice. Rovněž platí, že pendler u sebe musí mít potvrzení od zaměstnavatele a takzvanou knížku přeshraničního pracovníka.

Podrobnosti k pravidlům pro pendlery jsou na webu ministerstva vnitra.