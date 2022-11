Ve středečních ligových dohrávkách Plzeň hostí Brno a Sparta vyzve Slovácko

Plzeň/Praha - První fotbalová liga má ve středu na programu dohrávky 4. a 14. kola. Vedoucí Plzeň po překvapivé sobotní porážce 0:1 se Spartou přivítá brněnského nováčka s cílem odskočit v tabulce druhé Slavii na rozdíl čtyř bodů. Třetí Sparta se v repríze posledního finále MOL Cupu doma utká se Slováckem. Utkání Plzeň - Brno se bude hrát od 17 hodin, duel Sparta - Slovácko má výkop v 19:30.

Plzeň v nejvyšší soutěži nebodovala poprvé po 35 zápasech a více než roce. "Cíl je jasný. Ztratili jsme v posledním domácím utkání se Spartou body a chceme získat další do tabulky, abychom si udrželi naši pozici. Zbrojovce vyšel start, hrajou v pohodě a je na nich vidět, že si věří," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Viktoria vyhrála posledních sedm vzájemných ligových zápasů. V této sezoně je velkou zbraní Brna bývalý plzeňský útočník Jakub Řezníček, který s deseti brankami vede ligovou tabulku střelců. "Řízek je tahounem mužstva a jeho deset gólů není úplně náhoda. Vždycky byl střelec a potvrzuje to i v Brně. Samozřejmě je to pro nás velké nebezpečí," upozornil Horváth.

Osmé Brno v sobotu prohrálo v Českých Budějovicích 2:3, ale předtím dvakrát za sebou v lize zvítězilo. "V Budějovicích jsme hlavně v první půli nehráli dobře. To se nesmí opakovat, Plzeň by nás za to potrestala. Víme, že nás čeká vedoucí tým tabulky, jemuž skončila dlouhá série," uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Sparta v Plzni vyhrála ligové utkání po 11 letech a částečně napravila předchozí rekordní porážku 0:4 v pražském derby se Slavií. Svěřenci dánského kouče Briana Priskeho na západě Čech uspěli i díky netradičnímu rozestavení 3-4-3, ve kterém by mohli nastoupit i ve středu.

"Bude to asi hodně podobný zápas jako v Plzni. Slovácko je kvalitní tým, prezentuje se podobným způsobem hry jako třeba Viktorka. Z naší strany se ale nic nemění. Je jedno, v jakém nastoupíme rozestavení nebo sestavě. Nasazení a touha zvítězit, jako byly v Plzni, musí být klíč ke středečnímu utkání," prohlásil sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Letenští v minulé sezoně prohráli s aktuálně desátým Slováckem tři ze čtyř soutěžních duelů, naposledy výsledkem 1:3 v květnovém pohárovém finále v Uherském Hradišti. "Všechny trumfy drží Sparta, po výhře v Plzni je na hrušce, navíc měla o den víc volna na regeneraci. Síly na konci náročné sezony ubývají, ale věřím, že náš tým je po fyzické stránce dobře připraven," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Hlasy před středečními dohrávkami 4. a 14. kola fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň (1.) - Zbrojovka Brno (8.):

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Cíl je jasný. Ztratili jsme v posledním domácím utkání se Spartou body a chceme získat další do tabulky, abychom si udrželi naši pozici. Zbrojovce vyšel start, hrajou v pohodě a je na nich vidět, že si věří. Mají tam jak zkušené hráče, jako je třeba Řízek (Jakub Řezníček), tak i mladé hráče, kteří začínají hrát ligu. A hrajou dobře. Řízek je tahounem mužstva a jeho 10 gólů není úplně náhoda. Vždycky byl střelec a potvrzuje to i v Brně. Samozřejmě je to pro nás velké nebezpečí."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Hodně jsme se věnovali regeneraci a také analýze sobotního zápasu v Budějovicích, kde jsme hlavně v první půli nehráli dobře. To se nesmí opakovat, Plzeň by nás za to potrestala. Víme, že nás čeká vedoucí tým tabulky, jemuž skončila dlouhá série. Na dohrávku se musíme připravit velmi poctivě a hlavně to přenést na hřiště."

Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (10.):

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Bude to asi hodně podobný zápas jako v Plzni. Slovácko je kvalitní tým, prezentuje se podobným způsobem hry jako třeba Plzeň. Z naší strany se ale nic nemění. Je jedno, v jakém nastoupíme rozestavení nebo sestavě. Nasazení a touha zvítězit, jako byly v Plzni, musí být klíč ke středečnímu utkání. Zápasy se Slováckem v minulé sezoně byly specifické, jeden ve finále poháru, druhý v nadstavbě, kde oba týmy šetřily sestavu a bylo tam hodně změn. Teď týmy budou s nejlepšími hráči na hřišti a bude to fajn porovnání. Věříme, že to zvládneme."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Všechny trumfy drží Sparta, po výhře v Plzni je na hrušce, navíc měla o den víc volna na regeneraci. Síly na konci náročné sezony ubývají, ale věřím, že náš tým je po fyzické stránce dobře připraven. Jedeme na dohrávku s tím, že se pokusíme soupeře překvapit, když jsme odehráli kvalitní zápasy v Konferenční lize, tak to jistě zvládneme i v české lize."

Statistické údaje před středečními dohrávkami první ligy: 4. kolo: Viktoria Plzeň (1.) - Zbrojovka Brno (8.) Výkop: středa 9. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Machač - Petřík (video). Bilance: 42 23-8-11 69:52. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Jirka, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Texl, Souček - Alli, Ševčík, Hladík - Řezníček. Absence: Kaša, Kliment, Kopic, Sýkora, Tijani (všichni zranění), Řezník (rekonvalescence) - Přichystal (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hejda, Kalvach, Tijani - Šural (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chorý (7) - Řezníček (10). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Plzeň doma v lize porazila Brno 5x za sebou - Plzeň v sobotu doma podlehla Spartě 0:1 a v lize prohrála po 35 zápasech a více než roce - Plzeň před porážkou se Spartou v lize zvítězila 4x po sobě a doma 9x v řadě - Plzeň doma prohrála poslední 2 soutěžní zápasy - Plzeň má s 9 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže - Brno venku v lize prohrálo 3 z posledních 4 utkání, ale získalo tam 12 z 20 bodů v sezoně - utkání se v původním termínu neuskutečnilo, protože Plzeň požádala o přeložení kvůli dvojzápasu 4. předkola Ligy mistrů s Karabachem - brněnský útočník Řezníček, který s 10 góly vede ligovou tabulku střelců, působil v Plzni 14. kolo: Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (10.) Výkop: středa 9. listopadu, 19:30. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Antoníček - Zelinka (video). Bilance: 41 29-3-9 73:35. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr, Sadílek, Pavelka, Zelený - Čvančara, Kuchta, Haraslín. Slovácko: Nguyen - Tomič, Kadlec, Daníček, Kalabiška - Havlík, Trávník - Petržela, Kohút, Holzer - Mihálik. Absence: Čelůstka, Pešek, Vindheim (všichni zranění), Jankto, Ladislav Krejčí II (oba nejistý start) - Reinberk (zranění), Hofmann (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čvančara, Daněk, Jankto, Mejdr - Kohút, Kozák, Mihálik (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara, Kuchta (oba 4) - Duskí (3). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů - Sparta v minulé sezoně podlehla Slovácku ve 3 ze 4 soutěžních duelů, vedle ligy i ve finále domácího poháru - Sparta po debaklu na Slavii 0:4, čímž vyrovnala svou nejvyšší prohru v samostatné historii, zvítězila v Plzni 1:0 a bodovala ve 12 z posledních 13 kol - Sparta doma v lize neprohrála 6x v řadě, ale získala tam jen 12 z celkových 26 bodů v sezoně - Slovácko vyhrálo 2 kola po sobě - Slovácko nezvítězilo venku v lize ve 3 z posledních 4 duelů - zápas se v původním termínu neuskutečnil, protože Slovácko kvůli mlze hrálo v Evropské konferenční lize s Kolínem nad Rýnem o den později - Minčev (Sparta) si může připsat 50. start v české lize