Ve Strání bylo k vidění přes 100 motocyklů značek Jawa a ČZ

Strání (Uherskohradišťsko) - Přes 100 motocyklů značek Jawa a ČZ bylo odpoledne k vidění ve Strání na Uherskohradišťsku. U základní školy a pak také při spanilé jízdě, která vedla okolními obcemi, mohli lidé obdivovat stroje z 50. až 90. let minulého století. Setkání každoročně pořádá Jawa klub Strání, který letos slaví 25 let své existence.

Klub v příhraniční obci založila parta nadšenců v době, kdy výrobě motocyklů Jawa hrozil zánik a kupovaly se ve velkém moderní zahraniční motorky. Dnes má asi 15 stálých členů a spoustu příznivců, včetně žen. "Pět našich manželek jezdí s námi na vlastních motorkách. Takže jsme taková výjimka v Jawa klubech. Většinou to je pánská záležitost, ale my máme mezi sebou i ženy. Máme ještě zpoza hranice, ze Staré Turé, hodně kamarádů, kteří se k nám hlásí," řekl dnes ČTK a Českému rozhlasu člen klubu a organizátor srazu Pavel Vintr.

Mezi dámské osazenstvo klubu patří i jeho žena Marie, která se na srazu předvedla s modelem Jawa 350/640 z roku 1994. "Jezdím pátým rokem, jsme takové elévky. Zjistily jsme, že nám chlapi o víkendech utíkají, jezdí si sami. A když jsme chtěly jet s nimi, manžel řekl: 'Tady máš motorku, udělej si papíry a jeď.' Tak jsem si je udělala a jezdím," řekla Vintrová.

Mezi stroji, které dnes mohli lidé ve Strání a okolí obdivovat, nechyběly modely Jawa 250, takzvané péráky, které firma začala vyrábět po druhé světové válce. Prohlédnout si mohli i pozdější úspěšné stroje, kterým se přezdívá kývačky a panelky. Pozornost poutaly i další motorky, například zrenovovaná ČZ 150 z roku 1952, se kterou ze Slovenska dorazil Jozef Ivorík. "Věnuji se jako mechanik motokrosovému jezdci, s motorkami jsem v kontaktu stále. A přes zimu, když se nejezdí závody, tak si hrajeme v garáži s takovými věcmi," řekl Ivorík.

Firma Jawa byla založena roce 1929, její jméno vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. Zejména v 50. letech patřila Jawa do špičky motocyklových výrobců, exportovala do mnoha zemí. Po roce 1990 nastal výrazný útlum výroby i kvůli ztrátě východních trhů, po polovině 90. let se výroba stabilizovala a vyráběly se nové i starší modely. V listopadu 2018 byly představeny tři nové motocykly vyráběné v Indii, a to Jawa 300, Jawa 42 a Jawa Perak. V licenční dohodě je vyrábí indická společnost Mahindra.