Ve Státní opeře pokračuje kolaudace, předána bude 15. prosince

Praha - V opravované historické budově Státní opery dnes začali instalovat nová křesla, současně pokračuje kolaudace budovy. Oficiální předání stavby Národnímu divadlu (ND) by se mělo uskutečnit 15. prosince. Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem navýšení byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky.

Nová křesla, kterých bude v hledišti 1016, obsahují individuální titulkovací zařízení. Podle mluvčího ND Tomáše Staňka zařízení kromě volby titulků v několika jazycích nabídne propagaci inscenací Národního divadla a bude sloužit jako zdroj informací o dění na první české scéně.

Umělci se do nových prostor začnou stěhovat do konce roku. "Ve Státní opeře se již budou konat zkoušky na slavnostní otvírací koncert 5. ledna, jehož program v režii Alice Nellis diváky provede po historii čtyř zdejších operních souborů," uvedl Staněk.

Koncepci večera připravili dramaturgové Jitka Slavíková a Ondřej Hučín. Pod taktovkou hudebního ředitele SO Karla-Heinze Steffense se představí sólisté Opery ND, čeští i zahraniční hosté, například Pavel Černoch, Eva Urbanová či Kateřina Kněžíková. Vystoupí spolu s Orchestrem a Sborem Státní opery.

Budovu Státní opery ND otevře po zhruba třech letech rekonstrukce a přesně 132 let od zahájení jejího provozu. Historická budova byla postavena na konci 19. století jako nové německé divadlo. Komplexnější opravou prošla naposledy přelomu 60. a 70. let minulého století. Během nynější generální rekonstrukce dostala například nové jevištní technologie či moderní zkušebny a opravou prošly baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců.