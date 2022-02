Ve sprintu dvojic se z olympijských titulů radovali Norové a překvapivě Němky

Čang-ťia-kchou (Čína) - Nor Johannes Hösflot Klaebo obhájil olympijské zlato ve sprintu dvojic. Zatímco před čtyřmi lety v Pchjongčchangu triumfoval v závodě volnou technikou s Martinem Johnsrudem Sundbym, tentokrát vyhrál klasickým během s Erikem Valnesem. Mezi ženami překvapivě triumfovaly Němky Katharina Hennigová a Victoria Carlová. Česko ve finále zastoupení nemělo. Luděk Šeller s Michalem Novákem ani Kateřina Janatová s Petrou Hynčicovou mezi deset nejlepších párů nepostoupili.

V mužském finále bylo po čtvrtém ze šesti úseků dlouhých 1,5 kilometru ve vedoucí skupině ještě osm týmů. Pak za to při svém posledním nástupu vzala trojice Alexandr Bolšunov, Iivo Niskanen a Valnes a utrhla se od zbytku pole. A Klaebo pak potvrdil pověst nejlepšího sprintera současnosti. V závěrečném mírném stoupání na stadion nastoupil Finovi Jonimu Mäkimu a Alexandru Terentěvovi z Ruska a nechal je jasně za sebou. Stejně jako v roce 2018 vyhrál na olympiádě individuální i týmový sprint. Norové v této disciplíně triumfovali potřetí od jejího zařazení do olympijského programu v roce 2006.

Mezi ženami bylo při nájezdu do závěrečného kola pět kandidátek na medaile. Nebyly mezi nimi Norky, které odpadly po té, co Tiril Udnes Wengová před třetí předávkou zlomila hůl. V posledním úseku jako první odpadla Američanka Jessie Digginsová a před cílovou rovinkou nestačila Finka Krista Pärmäkoskiová.

Ve finiši se nejdříve zdála být nejsilnější favorizovaná vítězka individuálního sprintu Jonna Sundlingová, kterou marně stíhala Ruska Natalia Něprjajevová. Přes obě se ale v cílové rovince přehnala Carlová, která v německé sestavě na poslední chvíli nahradila Katherine Sauerbreyovou. Společně s Hennigovou navázaly na olympijské zlato Evi Sachenbacherové-Stehleové a Claudie Nystadové z Vancouveru 2010. Po stříbru ve štafetě mají Němky z olympiády v Číně další týmovou medaili.

Z českých lyžařů měli finálové ambice především Šeller s Novákem, kteří skončili osmí ve sprintu dvojic volnou technikou na loňském mistrovství světa. V semifinále ale skončili na nepostupové sedmé příčce a celkem byli klasifikováni jako čtrnáctí. Rozhodující ztrátu nabral při svém posledním úseku Šeller ve chvíli, kdy se začalo zrychlovat po nástupu elitního finského klasika Niskanena.

"Do třetího úseku jsem toho měl plné zuby, začal jsem ztrácet síly a byl jsem rád, že jsem se na tu předávku vůbec dostal. Bohužel se na výsledku opět podepsala nadmořská výška, na kterou každý reaguje trochu jinak," uvedl Šeller v tiskové zprávě svazu. Oba Češi byli z vyřazení zklamaní. "Na posledním úseku jsem se snažil ještě něco sjet, ale bylo jasné, že útok na postup už je skoro nemožný. Snad nám to v budoucnu vyjde lépe," doplnil Novák.

Janatová s Hynčicovou, která v sestavě nahradila zdravotně indisponovanou Terezu Beranovou, měly ve svém semifinále k postupu daleko. V rozjížďce, v níž se oddělila silná čtveřice Rusko, Finsko, Švédsko a Norsko, ztratily na osmé příčce na čelo přes 55 sekund.

"S Katkou jsme se shodly, že to byl nejtěžší team sprint, jaký jsme kdy jely. Platí to o trati, nadmořské výšce i tempu, které se jelo. Snažily jsme se vydržet s první skupinou co nejdéle, ale bohužel jsme odpadly. Jakmile se pak udělá malá mezera, už je těžké to dojet. Člověk pak hledá síly, které už není kde brát, protože ta únava z předchozích závodů se sčítá. Na druhou stranu jsme na klasiku předvedly poměrně dobré výkony, protože obě považujeme za svoji silnější disciplínu skate," shrnula Hynčicová. Češky obsadily 15. místo.

Běh na lyžích, sprint dvojic klasicky:

Muži: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 19:22,9 min., 2. Niskanen, Mäki (Fin.) -2,46, 3. Bolšunov, Terentěv (Rus.) -4,29, 4. Poromaa, Svensson (Švéd.) -15,06, 5. Cyr, Ritchie (Kan.) -22,31, 6. De Fabiani, Pellegrino (It.) -25,43, 7. Lapalus, Jouve (Fr.) -35,38, 8. Baumann, Hediger (Švýc.) -41,36, 9. Ogden, Schoonmaker (USA) -1:05,08, 10. Föttinger, Moser (Rak.) -1:52,01, ...14. Šeller, Novák (ČR) - vyřazeni v semifinále.

Ženy: 1. Hennigová, Carlová (Něm.) 22:09,85, 2. Dahlqvistová, Sundlingová (Švéd.) -0,17, 3. Stupaková, Něprjajevová (Rus.) -0,71, 4. Niskanenová, Pärmäkoskiová (Fin.) -3,86, 5. Brennanová, Digginsová (USA) -12,93, 6. Stadloberová, Unterwegerová (Rak.) -45,40, 7. Van der Graaffová, Fähndrichová (Švýc.) -52,24, 8. T. Wengová, Fallaová (Nor.) -1:05,43, 9. Marciszová, Skinderová (Pol.) -1:38,16, 10. Galová, Quintinová (Fr.) -1:55,07, ...15. Janatová, Hynčicová (ČR) - vyřazeny v semifinále.