Ve sporu kvůli výrokům Zemana o Peroutkovi rozhodne soud za týden

Praha - - Ministerstvo financí tvrdí, že výroky prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi nebyly nesprávným úředním postupem, a že tedy nevznikl nárok na odškodnění od státu. Peroutkova vnučka Terezie Kaslová má opačný názor a trvá na zveřejnění omluvy, a to na webových stránkách jak ministerstva, tak i Hradu. Ke sporu se dnes vrátil soud, který vynese rozsudek za týden.

Zeman řekl v lednu 2015 při projevu k výročí konce holokaustu, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Zároveň mu přisoudil výrok "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky". Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

Kaslová původně zažalovala prezidentskou kancelář a justice jí dala částečně zapravdu, po zásahu Nejvyššího soudu však musela svou žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Nově se tak nevede spor o ochranu osobnosti, ale o odškodnění za nezákonný úřední postup. Prezident má v řízení na vlastní žádost pozici vedlejšího účastníka, na jednání dnes nedorazil.

"Pokud pan inženýr Zeman pronesl výroky ve veřejném projevu, kde vystupoval jako prezident, jednalo se o činnost, kterou lze označit za úřední postup," uvedl dnes u Obvodního soudu pro Prahu 1 právník Kaslové František Vyskočil. "Jsme přesvědčeni, že i prezident musí naplňovat ústavní zákony. Ochrana osobnosti je zakotvena v Listině základních práv a svobod a rozvinuta v občanském zákoníku," pokračoval.

"Pokud by soud dospěl k jinému závěru, dostáváme se do absurdní situace, že prezident je za jakékoliv svoje výroky nepostižitelný a neodpovídá za ně," dodal Vyskočil s tím, že takový stav by byl návratem před rok 1989.

Ministerstvo financí poukázalo na to, že vystoupení prezidenta nejsou vázána žádnými pravidly či zákonnými normami a že ani soudní judikatura nikdy neprohlásila veřejný projev za úřední postup. Obdobně se vyjádřil i právník prezidenta Marek Nespala. "V žádném případě nedošlo k takovému porušení zákona, aby Česká republika odpovídala za škodu," podotkl. Doplnil, že Kaslové nic nebránilo v tom, aby na prezidenta podala ústavní žalobu, což neučinila.

Soud dnes mimo jiné přehrál záznam tiskové konference, na níž Zeman uvedl, že Peroutku pokládá za největšího českého novináře vedle Karla Havlíčka Borovského a že jeho obdiv k němu nemizí. Tehdy také slíbil, že novinářům dodá číslo a den vydání zmíněné Přítomnosti a přesné znění údajné Peroutkovy formulace.

"I kdyby pan prezident stokrát řekl, že Ferdinand Peroutka patří mezi jeho nejoblíbenější novináře, stále to nemůže zhojit, že ho druhým dechem označí za - nechci používat expresivní výraz nácka, ale tedy za osobu, která byla národním socialismem poblouzněna," reagoval Vyskočil. "Dokonce bych vznesl takovou drobnou pochybu, zdali by se do takového historického amatérismu měla pouštět osoba, která není schopna přesně citovat ani jeden z článků," poznamenal.

Nespala se proti konstatování, že prezident je historický diletant, ohradil. "Stačí, že je obdivovatelem historie a rád čte," uvedl. Pro novináře pak dodal, že Zeman nepronesl lež, tedy vědomou nepravdu. "Už před čtyřmi lety se omluvil za to, že ten článek nebyl dohledán. Teď už po něm nikdo žádnou omluvu nechce a předmětem tohoto řízení je vztah mezi Českou republikou a paní Terezií Kaslovou," prohlásil.

"Je to můj dědeček, moje krev. Dotýká se to nejen mě, ale mých dětí, mé sestry, mých synovců. Přece vůbec nezáleží na tom, jestli jsem dědečka bohužel neznala kvůli komunistickému režimu, který ho vypudil ze země," řekla při odchodu ze soudní síně Kaslová. Doplnila, že je pro ni Zemanovo vyjádření dvojnásob bolestivé kvůli tomu, že při holokaustu zemřela polovina její rodiny.