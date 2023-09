Ve Špindlerově Mlýně letos začala první etapa plánovaného propojení skiareálů

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův Mlýn letos začala první etapa plánovaného propojení obou částí areálu. Skiareál Špindlerův Mlýn letos investuje do nadcházející zimní sezony 300 milionů korun. Sezona, která ve středisku začne 9. prosince, nabídne rozšířené modré sjezdovky a dvě nové sjezdovky. ČTK o tom dnes informovali představitelé skiareálu. Podle nich práce na výstavbě sjezdovek a zasněžování trvají několik měsíců a nyní se blíží ke konci. Provozovatelem skiareálu je společnost Melida. Ta chystá investici do propojení lyžařských areálů v odhadované ceně více než jedné miliardy korun několik let.

Podle předsedy představenstva firmy Čeňka Jílka se myšlenka propojení špindlerovských areálů datuje do 90. let a přípravné projekční práce začaly v roce 2006. Od propojení si firma slibuje náskok před konkurencí.

"Po letech přípravných prací, nezbytných povolovacích procesů a projektování se letos Skiareál Špindlerův Mlýn posunul o další krok k realizaci plánovaného propojení obou částí lyžařského areálu, tedy Svatého Petra s Medvědínem. Během léta vybudoval dvě nové páteřní sjezdovky, které budou moci lyžaři částečně otestovat již v nadcházející zimní sezoně," uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Nová červená sjezdovka s názvem Přehradní začíná u horní stanice Hromovky a v budoucnu povede až k plánovanému lanovkovému terminálu, který propojí areály i novými dopravními zařízeními. Lyžování zcela dolů po ní letos ale ještě nebude možné. "Zhruba v polovině tratě se totiž lyžaři napojí na stávající turistickou cestu, kterou jsme upravili tak, aby se všichni z Přehradní sjezdovky pohodlně dostali zpět k dolní stanici lanovky Hromovka. Vznikne tak více než 1500 metrů dlouhá nová trasa, která zásadně rozšíří a zkvalitní možnosti lyžování ve Špindlu," uvedl Hroneš.

Nová sjezdovka vznikla také na Medvědíně, na ní se lyžaři svezou odbočením z červené, odkud budou moci v délce zhruba jednoho kilometru pokračovat do místa, kde kříží Vodárenskou sjezdovku. "Jakmile skiareál v další fázi vybuduje nové lanovky, povede tato červeno-modrá sjezdovka s názvem Lesní přímo k jejich dolním stanicím," doplnil Hroneš. Připraven bude také nový zasněžovací systém, který umožní částečně využívat vodu z Labské přehrady. Podle provozovatelů to urychlí a zvýší výrobu technického sněhu.

Skiareál se zaměřil také na rozšíření stávajících sjezdovek. Změn doznala i nejvytíženější modrá sjezdovka na svatopetrské straně areálu. "Díky terénním úpravám užších částí a několika členitých zatáček, kde se na malém prostoru koncentrovalo mnoho lyžařů, je sjezdovka výrazně širší, napřímenější, a tím i bezpečnější," uvedl Hroneš.

Kompletně upravena byla i trasa známá jako Vodárenská, která dosud sloužila spíše jako odjezdová cesta spojující Mísečky s dolní stanicí Medvědína. Podle Hroneše se změnila na novou plnohodnotnou modrou sjezdovku.

Spory o pozemky, které minulou sezonu vedly k uzavření dolní části oblíbené sjezdovky Hromovka, by podle Hroneše již lyžování komplikovat neměly. "Dotčené pozemky změnily majitele. Z dosavadních předběžných jednání jsme přesvědčeni, že se lyžování na Hromovku vrátí ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před touto kauzou, to znamená denní i večerní lyžování v celé délce až dolů," řekl dnes ČTK Hroneš.

Skiareál Špindlerův Mlýn dosud nabízel okolo 27 km upravených sjezdovek, šest lanovek a 11 vleků, snowpark a další atrakce. Tvoří jej pět hlavních částí: Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky, Hromovka a Labská. V okolí jsou desítky běžkařských tratí. V nadcházející sezoně nabídne v pěti areálech téměř 30 km sjezdovek.

Pro společnost Melida je propojení areálů prioritou a hlavním investičním záměrem. Současně jde o největší jednotlivý investiční projekt v českém lyžařském byznysu. Plány propojení se po dobu příprav několikrát měnily a upravovaly, a to především kvůli připomínkám ochránců přírody. Propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr získalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA).

Skiareál Špindlerův Mlýn si od České unie sportu pronajímá společnost Melida, ve které drží menšinový podíl slovenská společnost Tatry Mountain Resorts (TMR). TMR vlastní nebo si pronajímá kromě jiných horská střediska, zábavní parky, golfové resorty a hotely ve střední Evropě. V ČR je TMR provozovatelem skiareálu na Ještědu.