Ve Špindl.Mlýně bourají historickou budovu, podle starosty bez povolení

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - V centru Špindlerova Mlýna začala demolice stavby bývalé zotavovny Pětiletka, jejíž součástí byla Špindlerovská hospoda. Bourání začalo 26. září, přestože stavební úřad nevydal povolení k odstranění stavby. ČTK to řekl starosta největšího krkonošského střediska Vladimír Staruch. Objekt v posledních letech chátral, provoz Špindlerovská hospoda ukončila loni v srpnu. Na případ upozornil server Novinky.cz.

"To, že demolice začala, jsem se dozvěděl, když jsem šel do práce. Okamžitě jsem upozornil, že pravděpodobně dochází k nezákonnému odstraňování stavby," řekl ČTK Staruch. Stavební úřad podle něj dostal od vlastníka objektu žádost o odstranění stavby, ke které se město jako účastník řízení vyjádřilo, ale povolení úřad nevydal, demolice začala pouze na základě statického posudku.

Podle serveru iDNES.cz je cílem vlastníka objektu, společnosti Projekt centrál, na místě Pětiletky vystavět apartmánový komplex. Předseda představenstva společnosti Projekt centrál Tomáš Kapoun na otázky MF DNES, proč firma zahájila demolici bez povolení a jaké má ve Špindlerově Mlýně záměry, nechtěl odpovídat.

"Požádali si o předběžný souhlas, aby věděli předběžná stanoviska města ke stavebnímu řízení. Rada města vydala souhlasné vyjádření k odstranění stavby za předpokladu, že poběží řádné stavební řízení. Věděli jsme, že je objekt ve špatném stavu a je snaha ho nahradit novým. Předpokládali jsme ale, že bude řádné stavební řízení, kdy dojde k posouzení stavu objektu a bude navržen postup demolice. Tedy, že se teprve rozhodne, jestli půjde o částečnou či úplnou demolici a v jakém rozsahu bude případně objekt nahrazen," řekl ČTK Staruch.

Demolice podle něj pokračuje, přestože stavební úřad vydal výzvu k zastavení prací. "Stavební úřad postupoval podle stavebního zákona, následně odeslal první výzvu k zastavení práce, ale práce pokračují dál," uvedl starosta.

Za zbourání areálu bez demoličního výměru investorovi hrozí pokuta až 200.000 korun. "Otázkou je, jestli výše pokuty bude odpovídat krokům, které stavebník učinil. Nemáme nyní žádný zákonný prostředek, jak zabránit tomu, aby demolice pokračovala. Pokud vím, tak věc by už měla prověřovat policie," řekl Staruch.

Starosta dnes také ČTK řekl, že radnice předpokládala, že zchátralý objekt v budoucnu nahradí nový, ale v kontextu aktuálního územního plánu a územní studie centra. "Počítalo se s tím, že jednou může dojít k odstranění stavby a její nahrazení novým objektem, ale za předpokladu, že objekt bude v takovém stavu, že nebude možné provést jeho rekonstrukci. Pokud se někdy jednalo na radnici, co by tam mohlo vzniknout, tak se vždy hovořilo jen o hotelu. Město nikdy nesouhlasilo, že by v novém objektu měly být apartmány," řekl Staruch.

Špindlerovská hospoda byla založena na počátku 20. století zřejmě na místě starší stavby, není památkově chráněná.