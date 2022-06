Ve Španělsku jsme hráli lépe než při domácí remíze, řekl po prohře Souček

Málaga (Španělsko) - Čeští fotbalisté hráli podle kapitána Tomáše Součka navzdory prohře 0:2 ve Španělsku ve čtvrtém utkání elitní skupiny Ligy národů paradoxně lépe než při týden staré domácí remíze 2:2 v Praze se stejným soupeřem. S dosavadním ziskem čtyř bodů je spokojený a věří, že národní tým se v září v závěrečných dvou zápasech skupiny udrží mezi nejlepšími celky.

Španělé si v Málaze rozdělili góly do obou poločasů. Nejprve se trefil Carlos Soler a po něm střídající Pablo Sarabia. "Musím pochválit celý tým, protože jsme hráli ještě lepší zápas než doma. Vlítli jsme na ně od první minuty. I když to jsou Španělé a pořád víc drželi balon, vytvořili jsme si dobré příležitosti. Dneska to bylo o produktivitě," řekl Souček na tiskové konferenci.

Výběr trenéra Jaroslava Šilhavého podruhé za sebou prohrál 0:2, ve čtvrtek takto nestačil v Lisabonu na Portugalce. V úvodních dvou domácích duelech Ligy národů Češi zdolali Švýcarsko 2:1 a uhráli nerozhodný výsledek se Španěly. V tabulce jsou třetí o bod před posledními Švýcary.

"Máme čtyři body. Myslím si, že je to dobré, protože jsme ve hře o udržení v této skupině. Chceme hrát příští Ligu národů s extratřídou. Nyní nejsme na sestupové příčce. V září si to chceme rozdat, abychom tady zůstali. Musím pochválit celý tým a všechny okolo, co se o nás starali. Byl to určitě dobrý sraz, hlavně po herní stránce," uvedl sedmadvacetiletý Souček.

Národní tým podle něj musí navázat na produktivitu z domácího prostředí. "Venku jsme nezalezli, vytvořili jsme si šance, chtěli jsme hrát vyrovnanou partii. V Edenu nám to tam padalo a ve venkovních zápasech jsme góly nedávali. Je to složitější. Celých 90 minut napadat, hrát na maximum, a když se do šance dostanete, udržet klid a správnou koncovku, to jsme právě ve venkovních zápasech nezvládli. Potřebujeme zlepšit produktivitu do dalších zápasů," prohlásil defenzivní záložník West Hamu.

Češi odehráli čtyři utkání během 11 dnů a Souček v nich nechyběl ani minutu. "I kdyby se hrálo 100 zápasů v tomto roce a pak byla reprezentace o dovolené, je potřeba, aby hráč šel. Reprezentovat je největší čest, je to něco speciálního a žádný klub se tomu nevyrovná. To je základ. Kdo nechce reprezentovat, měl by jít do reprezentačního důchodu. Pro každého hráče je to čest," konstatoval někdejší hráč Žižkova, Liberce a Slavie.