Praha - Ve Sněmovně se kolem poledne opět rozhořel spor kvůli pomoci Ukrajině čelící přes rok ruské vojenské invazi. Provázela jej i obvinění ze lží nebo šíření nenávisti. Poslanci využili pro slovní přestřelku krátké poznámky, čímž překonávají čtvrteční verdikt dolní komory, která hlasy koalice neumožnila běžnou debatu ve druhém čtení sporného vládního návrhu na zkrácení červnové valorizace důchodů.

Někteří koaliční zákonodárci předlohu po dalším obstrukčním vystoupení předsedy SPD Tomia Okamury hájili. Například lidovecká poslankyně Nina Nováková s poukazem na osobní kontakty se seniory uvedla, že zpomalení tempa růstu penzí chápou.

Jaroslav Foldyna (SPD) v reakci uvedl, že mu je jasné, že pro koalici musí být těžké tento "nesmysl" obhajovat. "Okradli jste důchodce o tisíc korun, rvete prachy na Ukrajinu," prohlásil Foldyna a z koaliční části sálu se ozvalo bouchání do lavic. "Jen si zabouchejte, oni vám to lidi spočítají," komentoval Foldyna počínání vládního tábora. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil jeho vystoupení za "výraz duševního ubožáctví" a "útokem na nejnižší pudy". Poukazoval na náhrady za pomoc Ukrajině od spojenců a od Evropské unie.

Foldyna opáčil, že unie nemá žádný soustruh na peníze, které posílá na Ukrajinu, musí je EU někdo dodat a pro Česko to podle něho znamená 1,5 miliardy korun. "Co to tady povídáte, že tady někdo lže, že říká polopravdy. Vy tady lžete, jako když tiskne," řekl. Jeho kolegyně z hnutí Karla Maříková proti pomoci námirky neměla. "Pomožme, ale nesmí to být nikdy na úkor vlastních občanů," uvedla s ohledem na navrhované omezení valorizace důchodů.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zdůraznil, že je pyšný na to, že Česko ukázalo, kam hodnotově patří, a že obyvatelé otevřeli ukrajinským uprchlíkům své dohody. Politiky SPD upozornil na to, že se nenaplnilo nic z jejich dřívějších obav z toho, že se kvůli ukrajinským běžencům zvýší kriminalita nebo že se zahltí školský a zdravotnický systém. "Přestaňte strašit, že dojde plyn, že Ukrajinci tady budou žít na úkor českých lidí. Není to pravda, lžete, šíříte nenávist," prohlásil Rakušan.

Radek Koten z SPD si pak postěžoval na to, že nynější "skvělý plyn", jenž nahradil plyn ruský, podle něho ucpává kotle "nějakým sajrajtem" "Vysvětlete těm lidem, kdo jim bude platit servis," nabádal vládní představitele.

K dnešním 13:00 uplynulo od úterního zahájení schůze k důchodové novele 75 hodin. Samotné jednání dosud zabralo zhruba 58 hodin.