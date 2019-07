Ve Sněmovně bude vůle žalobu na Zemana projednat, míní Vondráček

Praha - Ve Sněmovně bude vůle návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana projednat, míní předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Předpokládá, že půjde o jeden z bodů programu první schůze v září po nynějších prázdninách. Pokud by poslanci návrh, který schválil Senát minulý týden, neprojednali do tří měsíců, takzvaně by spadl pod stůl.

"Fikce je poměrně striktní, není běžná, má to svůj ústavní důvod. Já si ale myslím, že tady bude vůle to projednat," řekl dnes ČTK Vondráček, podle kterého je tříměsíční lhůta dostatečná a i vzhledem k mediálnímu zájmu se nestane, že marně uplyne.

Až návrh ústavní žaloby do Sněmovny doputuje, stane se z ní standardní sněmovní tisk a organizační výbor nebo Vondráček jej zařadí do návrhu programu schůze. Bude to poprvé, co se tak stane. Vondráček se přiklání i k názoru, že návrh ústavní žaloby by bylo možné projednat i na případné mimořádné schůzi svolané na podpisy poslanců. "Jako předseda bych preferoval, kdyby to šlo standardní cestou, když to zařadíme jako bod na jednání a když se věc projedná," dodal.

Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, musela by pro návrh hlasovat aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. S ohledem na rozložení sil v dolní komoře, kde má většinu vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, a také s ohledem na pozice hnutí SPD to není pravděpodobné.

Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou. Vondráček míní, že se návrh "nepovedl".

Návrh žaloby je založen na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu.

Nejnověji k případům přibylo Zemanovo otálení s odvoláním Antonína Staňka (ČSSD) z čela ministerstva kultury. Stalo se tak dnes, dva měsíce poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) z podnětu sociální demokracie návrh na Staňkovo odvolání nechal prezidentovi doručit.

V Senátu pro návrh ústavní žaloby na prezidenta hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.