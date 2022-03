Ve Šluknově na Děčínsku se možná znovu začne vařit pivo

Šluknov (Děčínsko) - Šluknov na Děčínsku chce opravit desítky let chátrající pivovar. V komplexu by se mělo po dokončení rekonstrukce opět vyrábět pivo. V objektu město počítá také se zřízením restaurace a s ubytovacími kapacitami. Letos radnice vyčlenila čtyři miliony korun na opravu střechy, příští rok by v objektu mohl začít vznikat minipivovar. ČTK to řekla starostka města Eva Džumanová (STAN).

Fotogalerie

"Chtěli jsme podat žádost o dotaci, ale bohužel změnili dotační podmínky a ta výše dotace není taková, jakou jsme si představovali," uvedla starostka. Původně chtěla radnice podle ní objekt opravit celý, teď bude postupovat po částech. Po rekonstrukci střechy a výstavbě minipivovaru přijde na řadu restaurace a prostor pro nocležníky. Všechno bude v objektu někdejší sladovny, která byla vyhlášena jako kulturní památka. Ve zbytku areálu bude zázemí pro personál.

Na výstavbu minipivovaru letos v rozpočtu peníze nejsou, zastupitelé se totiž shodli teprve nedávno. Tento rok se proto podle Džumanové vyřídí potřebná administrativa, výběrové řízení by mohlo být vyhlášeno v příštím roce.

Původně plánovaná celková rekonstrukce byla vyčíslena na 130 milionů korun a měla trvat asi tři roky. "Dílčí část by měla trvat asi rok, ale spočítané to nemáme. Vzejde to až ze zadání zakázky," doplnila starostka.

Město počítá s tím, že si komplex, který se nachází na dohled od zámku, pronajme soukromník. "My jsme vlastně o té rekonstrukci uvažovali už před lety, a když jsme zveřejnili plány, je tedy pravda, že to bylo před koronakrizí, tak se nám ozvalo několik subjektů, že by měly zájem," uvedla Džumanová. Pokud by zájem opadl, oprava by se zřejmě odložila. "My ale věříme, že se nějaký provozovatel přeci jen najde," uzavřela Džumanová.

Ve Šluknově byl nejstarší pivovar v celém výběžku, pivo se v něm vařilo od roku 1512 do roku 1974. Po revoluci si areál koupil soukromý majitel, po dobu, kdy jej vlastnil, chátral a dvakrát vyhořel. Zhruba před osmi lety si pivovar spolu se sousedními pozemky koupilo město za 400.000 korun. Jaký název bude mít pivo, které se v něm znovu začne vařit, zatím není jasné. Radnice možná nechá rozhodnout místní obyvatele v referendu.