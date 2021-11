Ve Skutči dají do pamětní schránky předměty z roku 2021, mají tam být 100 let

Obyvatelé Skutče na Chrudimsku dodali 21. listopadu 2021 fotky či osobní zápisky, které se umístí do pamětní schránky. Ve schránce by měly věci být 100 let. Na snímku ředitel muzea Libor Aksler ukazuje zalepené obálky s předměty.

Skuteč (Chrudimsko) - Muzeum ve Skutči na Chrudimsku pozdě večer umístí do pamětní schránky předměty ze současnosti. Fotky či osobní zápisky dodali obyvatelé Skutče. Ve schránce by měly věci být 100 let. Zástupci muzea věří, že obsah bude pro budoucí generace zajímavý. Zobrazí intimní sféru života lidí v roce 2021.

"My bychom určitě byli rádi, kdybychom podobnou schránku otevřeli a dozvěděli se, jak lidé před 100 lety vnímali svět, co je tížilo, z čeho měli radost. Toto bychom chtěli předat našim následovníkům," řekl ČTK ředitel muzea Aksler.

Předměty pracovníci muzea přebírají přes neprůhledné plexisklo, jen zkontrolují, že uvnitř nejsou ostré nebo vlhké věci, které by mohly poškodit obálky. Skutečný obsah, výpovědi by si měli prohlédnout a přečíst až lidé v roce 2121.

"Dopoledne přišlo 13 lidí, hlavně starší lidé nebo třeba babička s vnučkou, vesměs to jsou fotografie, dopisy, listiny. Přebíráme to v rukavicích, vkládáme do obálky, zalepíme ji, orazítkujeme a vložíme do schránky. Večer ji za dozoru notáře zapečetíme, odvezeme do depozitáře na hibernaci," řekl Aksler.

Ředitel muzea věří, že pokud nepřijde nějaká katastrofa, má schránka v depozitáři šanci přetrvat. "Je to chráněné prostředí, muzejníci mají dané standardy práce, vycházím z nějaké důvěry v budoucnost," dodal ředitel.

Všechny odevzdané věci se musely vejít do obálky velikosti A4, muzeum dárce poprosilo, aby popsali svoji každodennost. V balíčku měly být také fotky, ideálně vložené ve fotoalbu. CD nebo USB nosiče už budou nejspíš za 100 let zastaralé, proto nesměly být součástí obálky. Asi nejtrvalejší je zápis z psacího stroje.