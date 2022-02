Ve školách dál roste zájem o obědy zdarma, zvyšuje se i kvůli inflaci

Praha - Ve školách pokračuje trend vzrůstajícího zájmu o obědy zdarma, které žákům z chudých rodin zajišťuje nezisková organizace Women for Women. Potřeba pomoci rodinám s nedostatkem peněz se podle organizace bude dál zvyšovat i v souvislosti se současnou vysokou inflací a zdražováním energií. V aktuálním školním roce pomáhá projekt Obědy pro děti 10.364 žákům, tedy o 655 více než v roce minulém. Od 1. ledna zaplatil projekt za školní obědy zhruba 32 milionů korun. Na dotaz ČTK to uvedla manažerka organizace Women for Women Jana Skopová.

Ministerstvo školství letos zatím kvůli rozpočtovému provizoriu nevypsalo na obědy zdarma dotace, v návrhu státního rozpočtu na to podle tiskového oddělení úřadu počítá s 60 miliony korun.

"Zájem o Obědy pro děti nám roste každý rok," uvedla Skopová. "Situace se bude nadále zhoršovat a potřeba se bude zvyšovat," řekla. Zatímco před pěti lety dostávalo díky projektu obědy zdarma 5214 dětí v 766 základních školách, nyní organizace pomáhá 10.364 žákům z 986 škol, tedy asi ve čtvrtině základních škol v ČR. Od září projekt uhradil obědy za zhruba 52,7 milionu korun, přičemž od 1. ledna to podle Skopové bylo za víc než 32 milionů korun. Nejvíce obědů zdarma dostávají žáci v Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji, doplnila.

Cena školního oběda v poslední době vzrostla. Od loňského září ministerstvo zvedlo limity cen obědů ve vyhlášce asi o 20 procent. Podle Skopové tak rodiče zaplatili za oběd pro dítě v základní škole ke konci minulého roku v průměru 28 korun. Od ledna a února se pak ceny dál zvýšily kvůli růstu cen potravin a energií. "Tento rok předpokládáme, že průměrná cena oběda vzroste minimálně o dvě koruny. Ovšem na některých školách stojí jeden oběd od tohoto roku i 40 korun," vypočetla manažerka.

Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové by se školy měly vejít do limitu cen obědů daných vyhláškou i při současné inflaci. "Na výši limitů nemá vliv cena energií, ale pouze cena surovin (potravin) – úhradu provozních nákladů hradí zřizovatel zařízení školního stravování," uvedla.

Ministerstvo podporovalo v uplynulých letech školní obědy zdarma dotačním programem Podpora školního stravování pro žáky základních škol. V letech 2020 a 2021 se do něj podle Lednové kromě organizace Women for Women nikdo jiný nepřihlásil. Pro letošní rok úřad zatím kvůli rozpočtovému provizoriu dotace nevypsal. V návrhu rozpočtu na to počítá s částkou 60 milionů korun. Dalších 20 milionů korun by chtělo ministerstvo letos dát na podporu obědů zdarma ve školkách v Karlovarském a Ústeckém kraji. Dotace na obědy zdarma pro chudé děti poskytovalo v uplynulých letech také ministerstvo práce a sociálních věcí, a to z Operačního programu potravinové pomoci.

Projekt Obědy pro děti zahájila organizace Women for Women v roce 2013. Organizace poskytuje pomoc prostřednictvím základních škol. Vytipování dětí, které potřebují pomoc, mají na starosti ředitelé škol ve spolupráci s učiteli.