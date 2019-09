Ve schránce z věže budějovického kláštera byly listiny i kniha

České Budějovice - Listiny i knihu obsahovala schránka, kterou v Českých Budějovicích vyjmuli biskup Vlastimil Kročil a primátor Jiří Svoboda (ANO) z makovice klášterní věže na Piaristickém náměstí. Ve věži byla od roku 1772, v roce 1937, při opravě kláštera, do ní dělníci vložili další materiály. Biskupství, památkáři, zástupci města i kraje k ní přidají druhou schránku a obě vloží zpět 6. září. Novinářům to řekli zástupci biskupství.

Biskupství bývalý dominikánský klášter od září 2015 opravuje za 63,5 milionu Kč, rekonstrukce potrvá do srpna 2020. Práce zahrnují opravy krovů, výměnu střešní krytiny severní boční lodi kostela, fasády včetně vitrážových oken i interiéru. ČTK to řekl mluvčí biskupství Miroslav Bína.

Listiny ve schránce byly zabalené do knihy Panna Maria Budějovická z roku 1932. Jeden z papírů byl psán na psacím stroji. "Je o opravě věže mariánského kostela roku 1937. Domněnka o tom, že byla věž otevřena tohoto roku, je potvrzena," řekl Jiří Vácha z památkového oddělení biskupství.

Na listině byl i přehled nákladů oprav. Mezi dalšími dokumenty byl seznam těch, kdo byli u posledního zavření makovice, datován 12. srpnem 1937. Ve schránce tvaru tubusu byla i sbírka svatých obrázků. "Je vidět, že naši předci dokázali uspořádat dokumenty úžasně, abychom dohledali chybějící střípky naší historie, co kolik stálo," řekl Vácha. K nosnému trámu byla připevněná lahev Budvaru. Podle Bíny by tam Budvar mohl dát novou lahev, litrovou, ze série určené pro papeže.

"Je to významná chvíle, protože objevujeme historii, co se odehrálo před námi. A i my teď do toho vstupujeme se svými poznatky a historií, kterou tam budeme vkládat pro další generace. Je to důležité proto, abychom se mohli podívat na to, čím žily České Budějovice před námi a čím budou moci žít generace po nás," řekl ČTK Kročil. Čekal, že schránka bude větší.

Biskupství do ní dá přehled, co se odehrálo od roku 1937, listiny i mince. Zástupci kraje jako ukázku zanikajících řemesel malovanou dřevěnou holubičku, kterou vyrábí šumavští řezbáři. ČTK to řekla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD). Věcí bude víc, proto ve věži budou nově dvě schránky.

Věž v zahradě kláštera na Piaristickém náměstí u bývalého konventu vznikla roku 1489. Přízemí věže bylo přestavěno na kapli, první patro sloužilo jako klášterní vězení. Současnou podobu má věž od roku 1772.