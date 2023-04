Ve sbírkách potravin se za deset let v Česku vybralo 4200 tun jídla

Praha - Ve sbírkách potravin, které se v Česku konají od roku 2013, se doposud vybralo přes 4200 tun potravin, které směřují do skladů potravinových bank. Odpovídá to zhruba 8,4 milionu porcí jídla, které s pomocí neziskových organizací rozdělují mezi potřebné. Novinářům to řekli prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Slavíček už dříve upozornil, že sklady bank jsou nyní téměř prázdné.

Minulý týden uvedl, že pomoc potravinových bank nyní využívají i lidé, kteří dříve nějakou formu sociální pomoci nepotřebovali a současná ekonomická situace zasáhla i střední třídu. Do aktuálního kola sbírky, které se uskuteční v sobotu, se zapojí 1540 kamenných obchodů a 4000 dobrovolníků.

Za deset let fungování sbírky se vybralo také 545 tun drogistického zboží. Od roku 2013 do loňského roku se počet obchodů, kde lze potraviny darovat, zvýšil ze 750 na 1470 v posledním podzimním kole sbírky. Až do 2. května lze přispět také na on-line obchodech iTesco.cz, Košík.cz a Rohlík.cz.

Potravinové banky loni podpořily 300.000 lidí, podle federace stoupla loni potřeba pomoci meziročně o 30 procent. Prouza poznamenal, že banky se loni podílely ve spolupráci s řetězci také na pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. "Všichni uprchlíci dostali v Kongresovém centru v Praze najíst. Každý den se vozilo čerstvé jídlo," řekl.

Od roku 2018 platí novela zákona, který obchodům nad 400 metrů čtverečních ukládá dávat neprodejné potraviny neziskovým organizacím. Většina potravin, které se do bank dostanou, by se jinak zlikvidovala. Do bank každý den míří svozy z řetězců, sbírka potravin se zaměřuje hlavně na trvanlivé potraviny jako jsou například konzervy nebo těstoviny.

Podle Prouzy se lidé díky činnosti potravinových bank učí, jak s potravinami pracovat a díky osvětě se v minulých letech rozšířilo povědomí o zpracování například některých druhů zeleniny, kterou lidé dříve neznali. Doplnil, že řetězce se zapojují i formou například finančních darů, poskytují bankám skladovací prostory nebo jim darovaly dodávky na svoz potravin. Za dobu fungování sbírky podle svazu přispěly téměř 200 miliony Kč.

Slavíček upozornil na to, že v ČR je až milion lidí, kteří potřebují pomoc. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla loni míra příjmové chudoby 10,2 procenta, což odpovídá zhruba milionu lidí. V roce 2021 to bylo 8,6 procenta. Příjmová chudoba člověku hrozí, pokud nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Pro jednotlivce to loni bylo 15.571 korun, tedy o 1516 korun víc než v předchozím roce 2021.

Pro dva dospělé byl loňský příjem na hranici chudoby na částce 23.356 korun za měsíc. U samoživitele s jedním dítětem do 13 let to bylo 20.242 korun a se dvěma dětmi nad 13 let pak 31.141 korun. Oba rodiče se třemi dětmi měli hraniční částku 43.598 korun. V příjmové chudobě žili nejvíc samoživitelské domácnosti s dětmi a samotní lidé nad 65 let. Na stanovený příjem nedosáhlo 31 procent neúplných rodin a 38 procent důchodců, kteří žijí sami. Většinou to byly ženy.