Ve sbírce zákonů vyšla upravená vyhláška o povinném očkování, je bez covidu

Praha - Ve sbírce zákonů vyšla upravená vyhláška o povinném očkování, platí ode dneška. Ministerstvo zdravotnictví z ní vyřadilo povinnost očkování proti covidu-19, která měla od března platit pro všechny osoby starší 60 let a vybrané profese, jako jsou zdravotníci, policisté nebo hasiči. Vláda původně slibovala vyhlášku upravit do poloviny února, nakonec ale už 19. ledna oznámila, že povinné očkování v Česku nebude.

Vyhláška se vydává podle zákona o ochraně veřejného zdraví, upravuje také další povinná očkování dětí nebo profesí proti některým nemocem. Její původní znění bylo ve sbírce zákonů vydáno loni 10. prosince. Před koncem svého mandátu ji schválila vláda Andreje Babiše (ANO).

Všichni lidé, pro něž povinnost zaváděla, měli být očkováni do konce února. Z profesních skupin to měli být například všichni zaměstnanci zdravotnických zařízení, pracovních pobytových zařízení sociálních služeb, vojáci, policisté, celníci nebo hasiči. Povinnost by se vztahovala také například na studenty zdravotnických škol nebo armádní aktivní zálohy.

Zástupci profesních skupin vyjadřovali obavy z toho, že lidé budou kvůli očkovací povinnosti ze zaměstnání odcházet. Ve většině dotčených sborů jsou očkovány více než tři čtvrtiny pracovníků. U hasičů a policistů je to podle odhadů asi 75 procent, u lékařů 80 procent, u zdravotních sester 83 procent a u vojáků 85 procent.

V ČR se zatím lidé povinně očkují proti 11 nemocem, většina vakcín se podává v dětském věku. Jsou to například látky proti spalničkám, zarděnkám, tetanu nebo záškrtu, které se díky očkování v ČR prakticky nešíří. Podle dat Státního zdravotního ústavu nebyl u těchto nemocí zachycen v roce 2021 ani jeden případ.

Také u dalších nemocí vyhláška už počítá s očkováním některých profesí. Například složky integrovaného záchranného systému se očkují proti žloutence, stejně jako zdravotníci vybraných oborů, stomatologové nebo zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů.