Ve Francii začne soud s lidmi spojenými s teroristickým útokem v Nice

Paříž - V Paříži v pondělí začne proces s obžalovanými v souvislosti s teroristickým útokem v Nice ze 14. července 2016, při kterém zemřelo 86 lidí a stovky dalších se zranily. Jedenatřicetiletý Francouz tuniského původu tehdy najel nákladním vozem na přístavní promenádě do davu, který čekal na ohňostroj u příležitosti francouzského státního svátku. Policie útočníka na místě zastřelila, před soudem stane sedm mužů a jedna žena obviněných z teroristického spolčení nebo nezákonné manipulace se zbraněmi. Proces by měl skončit 16. prosince.

Mohamed Lahouaiej Bouhlel vjel 14. července 2016 večer s devatenáctitunovým nákladním autem na pobřežní promenádu v Nice do zóny vyhrazené pro pěší. Tou dobou tam bylo asi 30.000 lidí, kteří se v závěru oslav státního svátku dobytí Bastily přišli podívat na ohňostroj. Celkem srazil přes čtyři sta lidí a ujel asi dva kilometry, než ho policie zastřelila.

K útoku se po dvou dnech přihlásila organizace Islámský stát, podle závěrů vyšetřování ale jen "z čistého oportunismu". Policie nenašla žádné přímé spojení mezi teroristickým útokem a radikální organizací.

Hlavní pachatel zemřel při samotném útoku, před soudem budou lidé, kteří k němu měli blízko nebo mu pomohli dostat se k materiálu, který k činu použil či plánoval použít. Tři obvinění čekají na soud ve vězení, jeden z nich kvůli jinému trestnému činu, čtyři jsou vyšetřováni na svobodě. Osmý obviněný bude souzen v nepřítomnosti, podle jeho právníka je zadržován v Tunisku a zatykač na něj vydala i francouzská justice.

Tři muži jsou stíháni za teroristické spolčení. Jednomu z nich, který byl již v minulosti odsouzen za jiný trestný čin, hrozí 20 let až doživotní trest. Dalších pět obviněných justice stíhá za zločinné spolčení a trestné činy spojené se zbraněmi, za což jim hrozí pět až deset let vězení. Navzdory původním návrhům nikdo z nich není stíhán jako spolupachatel teroristického činu.

Občanskoprávní žaloby podalo ke konci srpna 865 osob nebo sdružení 39 národností, při přelíčení je zastupuje 119 advokátů. Procesu předsedá soudce Laurent Raviot, zasedat se bude vždy od úterý do pátku od rána do večera. Prvních pět týdnů bude patřit svědectvím přeživších a příbuzných po obětech. Jako svědci by měli vystoupit i bývalý prezident François Hollande a bývalý ministr vnitra Bernard Cazeneuve, kteří tyto funkce zastávali v době útoku. Výslechy obviněných jsou na programu na začátku listopadu. Konec soudu je naplánován na 16. prosince.

Ačkoli k činům došlo v Nice na jihu Francie, soud se koná v Paříži ve speciálně upraveném jednacím sále. Všechna jednání budou s třicetiminutovým zpožděním přenášena online, aby je mohli sledovat všichni zúčastění. Ze stejného důvodu bude také vše tlumočeno do angličtiny. Kopie záznamu bude uložena pro archivní účely.