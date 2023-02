Ve Francie se opět stávkuje kvůli důchodové reformě, účast je slabší než minule

Paříž - Ve Francii se dnes opět stávkovalo kvůli důchodové reformě, kterou navrhl prezident Emmanuel Macron. Do protestu se zapojili zaměstnanci v dopravě, energetice, letečtí dispečeři či zaměstnanci věznic. Účast je podle médií slabší, než při poslední akci v sobotu. Policejní odhady počítají se zhruba půl milionem demonstrantů, o víkendu to bylo 963.000 lidí, píše France24. Důvodem jsou školní prázdniny, které májí tento týden dvě třetiny Francie, i přípravy na velkou stávku, kterou odbory svolaly na 7. března. Hlavním kritizovaným bodem reformy je zvýšení hranice odchodu do důchodu ze 62 na 64 let.

Dopad stávky na hromadnou dopravu je podle France24 minimální, zrušena byla asi pětina spojů vysokorychlostních vlaků TGV, provoz pařížského metra nebyl vůbec ovlivněn. Ke stávce se dnes podle odborů připojilo 14 procent zaměstnanců drah, ještě před týdnem to byla čtvrtina a při první stávce v půlce ledna to byla téměř polovina.

Pařížské letiště Orly dnes preventivně zrušilo asi třetinu letů, aby předešlo přetížení kvůli stávkujícím dispečerům. Stávkuje také personál na letištích v Toulouse, Montpellier, Marseille a Nantes, píše AFP.

Na energetickou síť nejspíš částečně dopadne stávka v největší francouzské vodní elektrárně Grand'Maison poblíž Grenoblu, jejíž zaměstnanci stávkují už od středy. Protesty podpořili i zaměstnanci několika jaderných elektráren a ropných provozů, dopad na dodávky obyvatelstvu se ale nečekají.

Symbolem týdny trvajících demonstrací se stalo jihofrancouzské město Albi s 50.000 obyvatel. V sobotu jich zde vyšlo do ulic 6000, média o obci mluví jako o "hlavním městě hněvu". Pochodu se tam dnes účastnil i Alain Vidal, prasynovec francouzského politika Jeana Jaur?se, který patřil k zakladatelům sociální demokracie.

"Bránil všechny zájmy dělníků a já dělám to samé," řekl Vidal stanici BFM TV. "V parlamentu nebyl němý, hájil dělníky a zejména horníky," dodal Vidal, který byl součástí mohutného průvodu v Albi.

Na sociálních sítích a v médiích se postupně objevují dílčí údaje o účasti. V Rennes čítal průvod podle odborů 12.000 lidí, stejný údaj uvádí pořadatelé i pro Montpellier. Úřady hovoří o 7200 demonstrantech v Montpellier a 7000 v Marseille. Početné průvody prošly také městy Toulouse, Le Havre nebo Dieppe.