Ve fotbalové Lize mistrů se rozhodne o prvních čtvrtfinalistech

Liverpool/Mnichov - Ve fotbalové Lize mistrů se dnes rozhodne o prvních čtvrtfinalistech. Liverpool bude v domácí odvetě s Interem Milán hájit náskok 2:0, Bayern Mnichov po úvodní remíze 1:1 nastoupí doma proti Salcburku. Obě utkání začnou ve 21:00.

Liverpool v polovině února o triumfu na milánském San Siru rozhodl v závěrečné čtvrthodině. Střídající Roberto Firmino otevřel skóre a chvíli nato přidal druhý gól další útočník Muhammad Salah.

Svěřenci trenéra Jürgena Kloppa v sobotu zdolali West Ham 1:0, protáhli sérii neporazitelnosti na 15 soutěžních utkání a v anglické lize dál stíhají vedoucí Manchester City. V domácí soutěži je druhý také Inter. Obhájce italského titulu páteční výhrou 5:0 nad poslední Salernitanou ukončil pětizápasové čekání na vítězství.

Liverpool na svém stadionu drží sérii 28 soutěžních duelů bez porážky. Interu se v Anglii vůbec nedaří, na ostrovech "Nerazzurri" vyhráli v jediném z 16 pohárových duelů a prohráli šest z posledních sedmi.

"Náskok 2:0 se ve fotbale nejčastěji ztrácí. Pokud v poločase vedete o dva góly a myslíte, že už máte postup v kapse, je to začátek konce. Inter je kvalitní tým a nepřijedou jako turisté," řekl Klopp na tiskové konferenci.

"Nepotřebujeme extra motivaci, jedeme na Anfield a čeká nás zápas Ligy mistrů. Začínáme s handicapem, ale chceme vidět výkon hodný Interu," uvedl asistent trenéra milánského týmu Massimiliano Farris.

Salcburk v úvodním únorovém souboji rakouského a německého šampiona sahal po senzačním vítězství, na vedoucí branku Chikwubuikea Adamua ale v poslední minutě odpověděl Kingsley Coman.

Bayern může před odvetou povzbudit i domácí forma. Mnichovský gigant na podzim ve skupině porazil Dynamo Kyjev 5:0, Benficu Lisabon 5:2 a Barcelonu 3:0. Tým kouče Juliana Nagelsmanna v Allianz Areně zvítězil v 11 z posledních 12 duelů Ligy mistrů.

"Potřebujeme a chceme postoupit. Pokud to zvládneme, může být tahle sezona úspěšná. Jestli vypadneme v osmifinále, tak to samozřejmě pro Bayern dobrá sezóna nebude. O to se ale nebojím, vypadá to dobře," uvedl útočník Bayernu Thomas Müller.

"Pořád si věříme. Jsme mladí, máme dost sil a můžeme s nimi držet krok i v Mnichově. Dokážeme porazit jakéhokoliv soupeře," prohlásil útočník Salcburku Karim Adeyemi, který je odchovancem Bayernu.

Zajímavosti před úterními odvetnými zápasy osmifinále Ligy mistrů: Bayern Mnichov - Red Bull Salcburk Výkop: úterý 8. března, 21:00. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). První zápas: 1:1. Bilance: 3 2-1-0 10:4. Zajímavosti: - Bayern ve 3 dosavadních pohárových zápasech se Salcburkem neprohrál (2 výhry a remíza) - Bayern v evropských pohárech nepodlehl rakouským mužstvům 10x po sobě od prohry s Rapidem Vídeň v únoru 1967, doma nad protivníky z Rakouska vyhrál ve všech 5 utkáních - Bayern ve vyřazovací fázi pohárů postoupil přes rakouské soupeře ve všech 3 případech - Bayern je v osmifinále LM ve 14. sezoně po sobě, minimálně do čtvrtfinále postoupil v 9 z posledních 10 ročníků a celkově šel z osmifinále dál ve 13 ze 17 případů - Salcburk vyřazovací část LM hraje poprvé v historii a je jediným osmifinálovým debutantem ze všech 16 týmů - Bayern v tomto ročníku LM doma vyhrál všechny 3 zápasy a v každém dal minimálně 3 góly, v Mnichově zvítězil v 11 z posledních 12 duelů v soutěži - Salcburk venku vyhrál jen 4 z posledních 15 pohárových utkání - Bayern zvítězil jen ve 2 z posledních 5 soutěžních zápasů - Salcburk neprohrál v posledních 9 soutěžních duelech (z toho 7 vítězství) - Bayern vyhrál 9 titulů po sobě, Salcburk 8; oba jsou v čele domácích soutěžích i v této sezoně - v karetním ohrožení jsou Adeyemi, Camara, Seiwald, Ulmer (všichni Salcburk) a Hernández (Bayern) Liverpool FC - Inter Milán Výkop: úterý 8. března, 21:00. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Martínez Munuera (video, všichni Šp.). První zápas: 2:0. Bilance: 5 4-0-1 8:4. Zajímavosti: - týmy se ve vyřazovací fázi soutěže potkávají potřetí; v roce 1965 ještě v Poháru mistrů evropských zemí Inter vyřadil Liverpool po venkovní prohře 1:3 a domácí výhře 3:0, v únoru 2008 v osmifinále LM uspěli "Reds" po vítězství 2:0 doma a 1:0 venku - Liverpool vyhrál 4 z 5 vzájemných pohárových duelů - Liverpool ve vyřazovací fázi evropských pohárů postoupil ve všech 34 případech, pokud vyhrál první utkání venku - Inter v Anglii zvítězil v jediném z 16 pohárových duelů a prohrál 6 z posledních 7 zápasů - Liverpool hraje osmifinále LM podesáté, v 7 případech postoupil - Inter je ve vyřazovací fázi LM po 10 letech, v předchozích 8 osmifinále 4x postoupil a 4x vypadl - Liverpool doma v LM vyhrál 6 z posledních 8 zápasů a celkově na stadionu Anfield drží sérii 28 soutěžních utkání bez porážky - Liverpool neprohrál v posledních 15 soutěžních duelech (z toho 12 vítězství) - obhájce italského titulu Inter páteční výhrou 5:0 nad Salernitanou přerušil sérii 5 soutěžních zápasů bez vítězství - Inter venku remizoval v posledních 4 soutěžních duelech - Liverpool i Inter jsou v domácích soutěžích na druhém místě