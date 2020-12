Ve FN Ostrava i FN Brno začalo očkování proti covidu-19

Ostrava - Ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) začalo ráno očkování proti covidu-19. Nemocnice má k dispozici 140 ampulí, tedy 700 dávek vakcíny, které v noci dorazily z Brna. První se nechávají očkovat zaměstnanci nemocnice, řekla ČTK mluvčí FNO Iva Piskalová. Ke 13:00 podstoupilo vakcinaci přibližně 130 lidí. Očkovat se v zařízení bude do 19:00, podle mluvčí nelze odhadnout, kolik lidí dnes očkovat stihnou. Domov pro seniory i FN Brno začaly očkovat klienty. Očkování by měli dostat všichni pacienti po transplantaci plic.

Očkování začalo okolo 08:30. "Prvním očkovaným byl přednosta Kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský. Máme čtyři očkovací místa, takže budeme očkovat, co to půjde," řekla Piskalová. Zdravotníci musí dodržovat rozestupy a další hygienická opatření.

FNO při očkování postupuje podle seznamu sestaveného podle určených priorit. Jsou v něm zdravotníci, kteří pracují s pacienty pozitivně testovanými na covid-19, tedy pracovníci z infekční kliniky, ARO či léčebny dlouhodobě nemocných. "Seznam se stále aktualizuje. V tuto chvíli je na něm asi 350 lidí," doplnila Piskalová.

Původně chtěly nemocnice v kraji zahájit očkování v pondělí, nedorazila ale vakcína. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) posléze prohlásil, že první dávka bude v kraji až 31. prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale ještě v pondělí večer v televizi Nova uvedl, že v ostravské fakultní nemocnici se bude očkovat od úterního rána a do Ostravy se v noci převeze 840 dávek z Brna.

Firma Pfizer, která je se společností BioNTech výrobcem první očkovací látky schválené pro použití v Evropské unii, v pondělí uvedla, že dodávku do evropských států zpozdily potíže s logistikou.

Vondrák už dřív řekl, že nejdřív má být očkováno 17.000 zdravotníků a asi 10.000 pracovníků v sociálních službách. Pak by se měla začít očkovat veřejnost. Očkovat by se mělo hlavně v 17 nemocnicích v kraji.

Koronavirová situace v kraji je aktuálně nejhorší v zemi. Index protiepidemického systému PES je druhý den na 79 bodech, což je o osm bodů víc než republikový průměr. Podle takzvané chytré karantény se v kraji od počátku pandemie nakazilo 79.899 lidí. K neděli bylo v evidenci aktuálně 15.270 lidí s prokázanou nákazou.

Domov pro seniory Vychodilova v Brně dnes začal očkovat své klienty proti covidu-19. Domov obdržel 140 vakcín. Tým z Fakultní nemocnice u svaté Anny nejprve posuzuje u klientů, kteří projevili o očkování zájem, jejich zdravotní stav. Mezi limity očkování patří alergie na jiné očkovací látky nebo závažné krvácivé stavy, řekl novinářům očkující lékař Libor Urbánek. Prvních deset pacientů starších 65 let dnes očkovala také Fakultní nemocnice Brno.

Zvýšené riziko alergických reakcí s ohledem na vyšší věk Urbánek nepředpokládá. "Budeme mluvit s klienty, abychom vyhodnotili jejich stav, pokud prodělali covid, tak kdy to bylo a podobně. Musíme je také poučit o nežádoucích účincích a je vhodné vysvětlit, proč je očkování pozitivní. Že se díky němu domov může vrátit k normálnímu životu," sdělil ráno lékař. Podle něj je s ohledem na zprávy ze světa vakcína velmi bezpečná.

Kvůli očkování dnes do domova přišla jednadevadesátiletá Marie Petlachová, která nyní tráví čas u dcery. "Rozhodla jsem se pro vakcínu, protože jsem už moc stará a nemůžu nic ztratit, jedině získat. Kdybych koronavirus dostala, tak to nepřežiji, protože špatně dýchám a mám srdeční arytmii. Očkování jsem ani necítila, krásně mi to píchli," řekla ČTK.

Podle ředitele ústavu Petra Němce je zájem mezi klienty velký. Celkem žije v domově 143 seniorů. "Předpokládám, že se dnes vše použije. Co zbude, využijeme na vakcinaci zdravotnického personálu. Očkování nám snad pomůže navodit normální situaci v domově a umožní s klienty více pracovat a vrátit život do normálu," uvedl ředitel.

Od pondělka pokračuje i očkování zaměstnanců Úrazové nemocnice a Nemocnice milosrdných bratří a její léčebny dlouhodobě nemocných. "Očkuje se každý, kdo projeví zájem a umožní to jeho zdravotní stav. V nemocnicích včera (v pondělí) a dnes očkujeme 500 zaměstnanců a v LDN zhruba 120 ze 240 pacientů. V našich domovech pro seniory včera (v pondělí) a dnes použijeme 300 dávek a dalších 200 bude zítra (ve středu)," sdělil náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Prvních deset pacientů dnes očkovali zdravotníci Fakultní nemocnice Brno. "Vybrali jsme naše ambulantní pacienty starší 65 let, kteří souhlasili a dorazili do dvou hodin, protože to byla velmi narychlo svolaná akce. Původně jsme chtěli očkovat hospitalizované pacienty, ale nenašli jsme vhodné, protože v současnosti mají horečnaté onemocnění a jsou na antibioticích, takže jsme to zavrhli," vysvětlil přednosta Interní gastroenterologické kliniky Jiří Dolina.

Do Jihomoravského kraji dorazilo téměř 5000 vakcín proti koronaviru v sobotu. Fakultní nemocnice Brno měla k dispozici asi 3000 vakcín a dalších bezmála 2000 měla Svatoanenská nemocnice. Jako první se očkovali zdravotníci. Vakcíny od fakultních nemocnic dostaly také městské nemocnice v Brně, vybrané domovy pro seniory a krajské nemocnice, kde se v pondělí očkovalo skoro 100 lidí.

Očkování proti covidu-19 by měli postupně dostat všichni pacienti po transplantaci plic, v Česku je jich zhruba 250. První padesátka dostane vakcínu dnes ve Fakultní nemocnici v Motole. Novinářům to dnes řekli náměstek ředitele Martin Holcát a šéf transplantačního programu Jan Havlín. Podle Koordinačního střediska transplantací bylo v ČR transplantovány plíce do konce letošního listopadu 32 pacientům.

"Máme 250 žijících pacientů, třicet z nich už covid prodělalo. Jejich průběh nemoci nebyl vůbec dobrý," řekl Havlín. Podle něj patří mezi nejohroženější skupiny zejména proto, že po přijetí nového orgánu musí užívat léky potlačující imunitu. Z oslovených pacientů byl zájem velký, vybrat museli zatím jen padesátku.

Očkovaných v motolské nemocnici bude za první tři dny asi 1100 osob. První dva dny to byli zaměstnanci, dnes se kromě pacientů po transplantaci plic budou očkovat také první hospitalizovaní v léčebně dlouhodobě nemocných. "Potom už nám pomaličku dojdou vakcíny," uvedl náměstek Holcát.

Přesné informace o tom, kdy dorazí další, nemocnice podle něj nemá. Očekává ale, že to bude včas a dostatečný počet dávek pro to, aby mohli být již naočkovaní lidé přeočkovaní povinnou druhou dávkou. "I první dávka určitým způsobem chrání. Byla velká diskuse o tom, jestli by nestačila. Výrobce se ale nakonec rozhodl pro dvě," dodal Holcát. Podle něj je pro podání druhé dávky 21 dní nejkratší možný termín, klidně může být třeba i 30 dní.

V Motole podle Holcáta také zaznamenali zvyšující se počet hospitalizovaných kvůli covidu-19. V současné době je v nemocnici nakažených asi 60, kolem desítky potřebuje umělou plicní ventilaci. "Cítíme zvýšený příliv pacientů s covidem, posílili jsme proto i služby," doplnil.

Ve všech českých a moravských nemocnicích leželo v pondělí asi 5400 nakažených. Za poslední tři dny jejich počet stoupl zhruba o stovku. Znovu nad 10.000 stoupl v pondělí také denní počet pozitivně testovaných. V předchozích svátečních dnech se testovalo méně, takže se pohyboval počet většinou pod 4000 případů.