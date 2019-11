Ve finále Turnaje mistrů se utkají Tsitsipas a Thiem

Londýn - Tenisový Turnaj mistrů pozná nového šampiona. V nedělním finále se střetnou debutant na Masters Řek Stefanos Tsitsipas a Rakušan Dominic Thiem, který v minulosti třikrát skončil ve skupině.

Jednadvacetiletý talent Tsitsipas v prvním semifinále v Londýně vyřadil o sedmnáct let staršího šestinásobného šampiona Rogera Federera ze Švýcarska 6:3 a 6:4. Thiem si ve večerním zápase poradil s obhájcem titulu Alexanderem Zverevem a Němce porazil za něco málo přes hodinu a půl po setech 7:5 a 6:3.

"Jsem na sebe pyšný. Odvedl jsem skvělý výkon a lidi byli úžasní," řekl první řecký účastník Turnaje mistrů v historii a nejmladší finalista za posledních deset let. "Pamatuju se, jak jsem to jako kluk sledoval a ani jsem nepomyslel na to, že bych tu jednou stál. Ale stalo se, sny se plní."

Nejmladší účastník letošního ročníku Tsitsipas, jenž vloni ovládl závěrečný turnaj nadějí NextGen, uspěl ve čtvrtém zápase proti Federerovi podruhé a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. Dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi překazil útok na jedenáctou finálovou účast, Federer ztroskotal v semifinále potřetí za sebou.

"Není pochyb o tom, že jsem tam šance měl. Jsem naštvaný, že jsem nehrál lépe. A když už jsem se dostal zpět do zápasu, zase jsem to zahodil," uvedl Federer, jenž opouštěl kurt viditelně zklamaný. Naštvala ho mimo jiné ztráta podání v prvním setu, kdy pokazil dva relativně rutinní údery přes hlavu. "Abych byl brejknutý poté, co nedám dvě smeče v jednom gamu, to se mi nestalo už hodně dlouho. Jestli vůbec někdy. To bylo kruté," dodal Švýcar.

Tsitsipas odvrátil jedenáct z dvanácti brejkbolů a může se stát sedmým debutantem v historii, který na Turnaji mistrů získá titul. "Snažil jsem se to Rogerovi neusnadňovat, hrál výborně. Byl jako vždycky velkou inspirací. Hrát proti němu je velká čest a dnešní vítězství je pro mne asi největší zážitek celé sezony," dodal.

Letošní vítěz pěti turnajů ATP Thiem ustál první dva brejkboly a o zisku úvodní sady rozhodl ve dvanácté hře, v které udělal Zverev tři chyby a při setbolu dvojchybu. I ve druhé sadě hrál Thiem solidněji, po brejku na 3:2 odmítl dvě šance soupeře na srovnání kroku a zápas už nepustil. "Tohle je velká věc, je to jeden z nejprestižnějších turnajů a já mám šanci hrát o titul. Fantastické!" řekl Thiem.

Šestadvacetiletý hráč je prvním rakouským tenistou ve finále Turnaje mistrů. Do boje o titul se dostal při své čtvrté účasti. "Po titulu ve Vídni a postupu do finále tady začínám být větším fanouškem rychlých povrchů," smál se spíše antukový specialista a dvojnásobný finalista Roland Garros.

Výsledky tenisového Turnaje mistrů v Londýně

(tvrdý povrch, dotace 9 milionů dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Tsitsipas (6-Řec.) - Federer (3-Švýc.) 6:3, 6:4, Thiem (5-Rak.) - A. Zverev (7-Něm.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Klaasen, Venus (5-JAR/N. Zél.) - Cabal, Farah (1-Kol.) 6:7 (5:7), 7:6 (12:10), 10:6, Herbert, Mahut (7-Fr.) - Kubot, Melo (2-Pol./Braz.) 6:3, 7:6 (7:4).