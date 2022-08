Ve finále ME budou házet tři české oštěpařky, Špotáková byla v kvalifikaci třetí

Mnichov - Všechny tři české oštěpařky jsou ve finále mistrovství Evropy. Barbora Špotáková přehodila v dnešní mnichovské kvalifikaci 60 metrů a byla třetí, postoupily i osmá Nikola Ogrodníková a jedenáctá Nikol Tabačková. Naopak v semifinále na 400 metrů překážek neuspěli Vít Müller, Martin Tuček ani Nikoleta Jíchová, i když si vylepšila osobní rekord na 55,48.

Špotáková na mnichovském evropském šampionátu před 20 lety poprvé závodila jako oštěpařka, tehdy z kvalifikace nepostoupila. Tentokrát v druhé sérii poslala oštěp 25 centimetrů pod hranici postupového limitu 61 metrů a třetí pokus už poté mohla vzhledem k příznivému vývoji kvalifikace vynechat.

"Ten pokus nebyl zdaleka povedený, snad tam nějaká rezerva zůstala. Necítím žádnou bolest, vypadá to nadějně," řekla České televizi Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně Evropy z roku 2014. Po Diamantové lize v Monaku cítila ještě po příjezdu do Mnichova únavu, ale dnes byla v pohodě. "Z toho jsem byla trochu nervózní, ale poslední dva dny jsem si už věřila. Říkala jsem si, proč bych vlastně měla být nervózní, když jsem házela s urvaným loktem v Barceloně, s achilovkama na kaši, a vždycky jsem z toho něco vykřesala. Tak jsem si říkala: Musím z toho něco vykřesat i teď. A fakt jsem byla dneska klidná," popisovala.

Obhájkyni stříbrné medaile Ogrodníkové stačilo v den 32. narozenin k postupu 57,82 metru. "Jak jsem přišla na sektor, tak mi po prvním pokusu trenér naznačil, kolik bude třeba. Mysleli jsme, že to bude třeba osm půl, nakonec to bylo ještě méně. Každopádně jsem myslela, že hodím víc, trošku mě mrzí, že jsem žádný hod nechytla. Ale jsem ve finále, což je důležité," komentovala svůj výkon.

Od osmého místa na mistrovství světa v Eugene nezávodila. "Myslím, že se to vyplatilo. Házecí tréninky byly super, jen mě mrzí, že jsem na to tady nenavázala. Měla jsem týden pauzu od posledního házení, trenér to chtěl vyzkoušet. Tak doufám, že na finále najdu, co jsem našla v tréninku. Dneska to bylo takové divné, byla jsem nějaká mimo," uvedla.

Tabačková hodila 57,54 a obsadila předposlední postupovou pozici. Špotáková ocenila, že bude ve finále kompletní česká trojice. "Je to příjemné, ale byl by hřích, kdyby holky nepostoupily, to bych se na ně možná zlobila. S takovým postupem by měly tři Češky postoupit," poznamenala. Už při rozcvičování se bavily s Ogrodníkovou. "Nějaké věci jsme si řekly. Že musíme postoupit do finále, že se nemůže stát, že my nepostoupíme," prozradila Ogrodníková.

Limit splnily jen dvě závodnice. Kvalifikaci vyhrála Liveta Jasiunaiteová z Litvy (61,85), která na předchozím ME před čtyřmi lety v Berlíně získala bronz. Sobotní finále naopak bude bez Chorvatky Sary Kolakové, olympijské vítězky z Ria de Janeiro.

Překážkářka Jíchová, druhá ze středečních rozběhů, si v semifinále posunula osobní maximum o 25 setin, na postup jí to však nestačilo. Suverénně nejrychlejší byla favorizovaná Nizozemka Femke Bolová, středeční vítězka hladké čtvrtky. Müllerovi chybělo na postupové druhé místo 32 setin. Tuček, který měl ve vedlejší dráze světového rekordmana Karstena Warholma, byl ve svém běhu předposlední.

Sprinter Jan Jirka postoupil do semifinále běhu na 200 metrů. Jiří Polák, Eduard Kubelík ani Martina Hofmanová z rozběhů dál neprošli. Ani Filip Šnejdr se do semifinále běhu na 800 metrů nedostal. V třetím rozběhu skončil na šestém místě, čas 1:48,16 mu nestačil.

Sedmibojařka Skřivanová třikrát přešlápla v dálce

Sedmibojařka Dorota Skřivanová na mistrovství Evropy v Mnichově třikrát přešlápla v dálce, v úvodní disciplíně druhého dne nepřidala ani bod a odstoupila ze soutěže. Favorizovaná Belgičanka Nafissatou Thiamová vede před večerní závěrečnou osmistovkou o 172 bodů.

Vedle Skřivanové měly tři křížky v dálkařském zápisu také Španělka María Vicenteová a Léonie Camboursová z Francie. Po prvním dnu sedmiboje byla česká reprezentantka třináctá.

Dálku vyhrála výkonem 673 cm Švýcarka Annik Kälinová. Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Thiamová skočila 608 cm, v hodu oštěpem přidala 48,89 a zvýšila náskok.

Navíc jí ubyla další soupeřka, Nizozemka Anouk Vetterová po páté disciplíně odstoupila kvůli zraněnému kotníku. Na průběžné druhé místo si po oštěpu polepšila právě Kälinová.

Finále:

Ženy:

Sedmiboj (po šesti disciplínách): 1. Thiamová (Belg.) 5776 b. (100 m př.: 13,34 - výška: 198 - koule: 14,95 - 200 m: 24,64 - dálka: 608 - oštěp: 48,89), 2. Kälinová (Švýc.) 5604 (13,23 - 174 - 13,56 - 24,14 - 673 - 46,72), 3. Suleková (Pol.) 5560 (13,94 - 189 - 14,18 - 24,54 - 655 - 42,86), 4. Vidtsová (Belg.) 5497, 5. Weissenbergová (Něm.) 5462, 6. Krizsánová (Maď.) 5421, ...Skřivanová (ČR) nedokončila (13,92 - 177 - 13,24 - 24,45 - bez výkonu).

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

200 m: 1. Desalu (It.) 20,46, ...12. Jirka 20,84 - postoupil do semifinále, 18. Polák 20,94, 22. Kubelík (všichni ČR) 21,25 - nepostoupili.

800 m: 1. Wightman (Brit.) 1:45,94, ...25. Šnejdr (ČR) 1:48,16 - nepostoupil do semifinále.

400 m př. - semifinále: 1. Warholm (Nor.) 48,38, ...17. Müller 49,78, 21. Tuček (oba ČR) 50,32 - nepostoupili do finále.

Tyč: 1. Collet (Fr.), Koppelaar (Niz.), Lita Baehre a Zernikel (oba Něm.) všichni 565.

Ženy:

200 m: 1. Williamsová (Brit.) 22,92, ...23. Hofmanová (ČR) 23,73 - nepostoupila do semifinále.

800 m: 1. Krolová (Ukr.) 2:00,89.

400 m př. - semifinále: 1. Bolová (Niz.) 53,73, ...11. Jíchová (ČR) 55,48 - nepostoupila do finále.

3000 m př.: 1. Gegaová (Alb.) 9:30,93.

Oštěp: 1. Jasiunaiteová (Lit.) 61,85, ...3. Špotáková 60,75, 8. Ogrodníková 57,82, 11. Tabačková (všechny ČR) 57,54 - postoupily do finále.