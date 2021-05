Ve finále Evropské ligy se utká Manchester United s Villarrealem

Londýn/Řím - Ve finále Evropské ligy se utkají fotbalisté Manchesteru United a Villarrealu. Španělský tým v odvetě semifinále remizoval na hřišti přemožitele pražské Slavie Arsenalu bez branek a po domácím vítězství 2:1 postoupil. Manchester sice prohrál v Římě s AS 2:3, po úvodní vysoké výhře 6:2 z minulého týdne si ale účast ve finále s přehledem pohlídal.

Manchester United postoupil v evropských pohárech do finále poosmé v historii a bude usilovat o šesté prvenství. Naposledy si United o vítěznou trofej zahráli před čtyřmi lety, kdy triumfovali v Evropské lize.

Villarreal naproti tomu čeká v evropských pohárech finálová premiéra. Trenér "Žluté ponorky" Emery potvrdil, že se mu v Evropské lize nebývale daří. Jako první postoupil do pátého finále - v letech 2014 až 2016 dovedl k třem prvenstvím v soutěži jiný španělský klub FC Sevilla, předloni neuspěl v souboji o trofej coby kouč Arsenalu.

Finále se uskuteční 26. května v Gdaňsku.

Arsenal se v odvetě nedokázal prosadit přes obranu Villarrealu. Štěstí nepřálo hlavně útočníkovi Aubameyangovi, který v 27. a 79. minutě trefil tyč. Několik dobrých možností neproměnili také hosté. Mrzet je to ale nakonec nemuselo, bezbranková remíza jim k postupu stačila.

"Kanonýrům" oplatili dvě vyřazení z Ligy mistrů - v semifinále sezony 2005/06 a ve čtvrtfinále ročníku 2008/09. Arsenal si pravděpodobně v příští sezoně nezahraje v evropských pohárech, v Premier League mu totiž patří až deváté místo.

Manchester měl po vysoké domácí výhře postup na dosah a v Římě nepřipustil větší komplikace. Aktuálně až sedmý tým italské ligy, na jehož lavičce po sezoně nahradí trenér Mourinho stávajícího kouče Fonsecu, byl sice střelecky aktivnější, ale skóre otevřeli hosté. V 39. minutě si zaběhl za obranu Cavani a prostřelil domácího brankáře.

AS Řím pokračoval v aktivitě i po přestávce a v 57. minutě srovnal, když se zblízka hlavou prosadil bývalý teplický útočník Džeko. Za tři minuty otočil stav Cristante, domácí pak ale nevyužili další dvě šance a v 68. minutě utnul jejich naděje druhým gólem v utkání po dalším pasu za obranu hlavičkující Cavani. Uruguayský kanonýr dal v posledních 10 zápasech Evropské ligy, do kterých zasáhl, 15 gólů.

Domácí se nakonec rozloučili se soutěží výhrou poté, co si střídající Telles v 83. minutě srazil míč do vlastní sítě. Hostům to ale příliš nevadilo. Pod trenérem Solskjaerem se poprvé v některé ze soutěží dostali do finále.

Zatímco v Lize mistrů se o vítěznou trofej utkají Manchester City s Chelsea, v Evropské lize na rozdíl od předloňského roku na ryze anglické finále nedojde.

Odvetná utkání semifinále fotbalové Evropské ligy: Arsenal FC - Villarreal CF 0:0 Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Nketiah - Pino. Bez diváků. První zápas: 1:2, postoupil Villarreal. Arsenal: Leno - Bellerín (90.+1 Nketiah), Holding, Marí, Tierney (80. Willian) - Partey - Saka, Ödegaard (66. Martinelli), Smith Rowe, Pépé - Aubameyang (79. Lacazette). Trenér: Arteta. Villarreal: Rulli - Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza (90.+1 A. Moreno) - Coquelin, Parejo, Trigueros - G. Moreno, Chukwueze (29. Pino, 90.+1 Gómez), Alcácer (72. Bacca). Trenér: Emery. AS Řím - Manchester United 3:2 (0:1) Branky: 57. Džeko, 60. Cristante, 83. vlastní Telles - 39. a 68. Cavani. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Karsdorp, Cristante - Wan-Bissaka, Fred, Cavani, Williams. Bez diváků. První zápas: 2:6, postoupil Manchester. Řím: Mirante - Karsdorp, Smalling (30. Darboe), Ibaňez, Peres (69. Santon) - Mancini - Pedro (76. Zalewski), Cristante, Pellegrini, Mchitarjan - Džeko (76. Mayoral). Trenér: Fonseca. Manchester: De Gea - Wan-Bissaka (46. Williams), Bailly, Maguire, Shaw (46. Telles) - Pogba (64. Matič), Fred - Greenwood, Fernandes (84. Mata), Van de Beek - Cavani (73. Rashford). Trenér: Solskjaer.