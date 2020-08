Ve Fajnparku se převrátil skákací hrad, 6 dětí zraněno

Chlumec nad Cidlinou (Hradecko) - V zábavním Fajnparku u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku se dnes po poledni převrátil skákací hrad. Zranilo se šest dětí ve věku od tří do 17 let. Jedno do nemocnice převezl vrtulník. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Provozovatel Fajparku Roman Švec v České televizi uvedl, že silný nárazový vítr vytrhl kotvení atrakce karabinami a popruhy k zemi, ta se pak zřítila. Událost vyšetřuje policie.

V České republice fouká dnes velmi silný vítr. Hasiči od rána vyjeli již ke stovkám událostí způsobených vichřicí. Nejvíce případů je ve Středočeském, Plzeňském, Ústeckém a právě v Královéhradeckém kraji.

Nejvážněji byl zraněn tříletý chlapec, který utrpěl těžké poranění hlavy, řekl ČTK lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář. Do hradecké fakultní nemocnice dítě převezl vrtulník. Ve fakultní nemocnici skončily i ostatní zraněné děti, u nichž většinou šlo o lehká či středně těžká zranění, například zlomeniny či oděrky. "Žádný pacient není v přímém ohrožení života," řekl Truhlář. Kromě vrtulníku záchranáři k události vyslali šest posádek.

Pracovníci Fajnparku podle Švece s příchodem větru začali jednotlivé atrakce postupně vyfukovat, přičemž začali od těch menších, na které chodí menší děti. Skákací hrad se kvůli větru podle něj utrhl z úchytů těsně před uzavřením. "Snažili jsme se děti, co byly zabalené v hradu, vyprostit a vytáhnout ven," popsal Švec v ČT situaci po zřícení atrakce.

V době zborcení atrakce bylo ve Fajnaprku podle Švece asi 1000 lidí. Následně byl Fajpark uzavřen a návštěvníkům bylo vráceno vstupné. Opětovné otevření parku podle Švece záleží na počasí.

Hasiči měli nehodu v zábavním parku hlášenu ve 12:38. "Šest dětí si do péče převzali zdravotničtí záchranáři, jedno bylo převezeno do nemocnice vrtulníkem," řekla mluvčí. Čtyři jednotky hasičů podle ní místo události následně zajistily, předaly policii a před 14:00 se vrátily na základny.

Policie do zábavního parku vyslala několik hlídek a místo události si převzala. "Zjišťujeme příčiny a okolnosti události a zjišťujeme i míru případného protiprávního jednání osob," řekla ČTK mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Fajnpark podle své webové prezentace zaujímá plochu 11 hektarů a nabízí více než 40 různých atrakcí. Například skákací atrakce, simulace chůze po Měsíci, království obřího hmyzu, dinosauří park, sopečnou skluzavka, vodní děla.