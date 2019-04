Praha - Nejlepší dva týmy základní části extraligy Liberec a Třinec ve čtvrtek rozehrají závěrečnou bitvu v play off o hokejový titul. Výhodu domácího prostředí mají Bílí Tygři, na severu Čech se odehraje v pátek i druhý zápas. Po semifinálovém vyřazení Brna je jisté, že soutěž bude mít nového vládce.

Oba týmy prokazují příslušnost k domácí špičce dlouhodobě. Liberec čeká třetí finále za poslední čtyři sezony, Třinec potřeboval na stejný počet pět ročníků. Jenže zatímco Severočeši, jimž loni narušil sérii finálových účastí už ve čtvrtfinále Hradec Králové, v roce 2016 dosáhli na zlato, Oceláři prohráli rok předtím těsně s Litvínovem. A loni klopili hlavy znovu po porážce s Brnem 1:4 na zápasy.

Během základní části se oba celky ocitly v roli lídra extraligové tabulky, nakonec uzmul Prezidentský pohár Liberec o pouhé dva body právě před Třincem. Nyní je ve hře trofej ještě důležitější.

Vítěz získá 74 centimetrů vysoký a 15 kilogramů vážící Pohár T. G. Masaryka. Vedle toho je ve hře třetím rokem po sobě i prémie od generálního partnera soutěže. Tipsport vyplatí milion korun novému šampionovi, vicemistr získá polovinu. Favority jsou podle názoru bookmakerů hokejisté Liberce.

"Jde o podobného soupeře, jakým by byla Plzeň; ofenzivní, organizovaný, bruslivý a nebezpečný. Jak s nimi uspět? Ještě si to rozebereme a připravíme se na ně jako na každého jiného soupeře. Jsme ale sami natolik silný tým, že by se měl spíše Třinec starat o to, jak porazit nás," prohlásil na adresu soupeře liberecký kouč Filip Pešán.

Zvládnuté semifinále s Brnem jeho týmu hodně pomohlo. "Z té série jsme si odnesli sebevědomí, že dokážeme hrát i s nejsilnějšími týmy v lize. Samozřejmě se to nabízí u vítěze základní části, ale play off je opravdu něco jiného. Kometa byla extrémně silný tým, ale my jsme si dokázali, že když plníme věci, jak si řekneme, můžeme porazit kohokoliv," řekl Pešán.

"Třinec je hodně nepříjemný a kvalitní. Prali jsme se s nimi na konci základní části o Prezidentský pohár, což určitě není náhoda. Mají ve svém středu výborné hráče, ať už střelce nebo velké a silné obránce, přes které nebude jednoduché se prosadit. Zatímco Kometa spíše čekala na naši chybu a spoléhala na brejky nebo na přesilovku, Třinec je jiný, hrají podobným stylem jako my. Myslím, že budou hrát mnohem aktivněji a více do útoku," předpověděl kapitán Petr Jelínek.

Rovněž z opačného tábora zaznívají slova uznání na adresu finálového soka. "Bílí Tygři prokazují poslední roky, že jsou kvalitním týmem. Hrají velmi dobře systémově, umí dát branku. Mají zkušené hokejisty, velmi dobře bruslí. Myslím si, že to bude parádní finále a vyústění celé sezony, jak pro náš, tak jejich tým," prohlásil trenér Václav Varaďa.

Věří, že malou výhodou může být začátek na ledě soupeře. "Kdybychom tam zvládli oba zápasy a pak přijeli sem a zase prohráli oba, tak bychom si říkali, že to je kravina, co říkám. Ale ten tlak bude na domácí tým. A my se tam budeme snažit odehrát velmi dobré zápasy s maximálním nasazením a budeme chtít nezaspat začátky, což nás provázelo," nastínil Varaďa.

"Vyšlo to podle předpokladů a střetnou se dva kvalitní týmy. Liberec to prokazoval celou sezonu a utekl nám o dva body. Bude to strašně těžká série pro oba. Myslím si, že to bude řežba do posledního zápasu," odtušil Jelínkův protějšek s kapitánským céčkem Martin Adamský.