Ve čtvrtek se v zemi uvolní protiepidemická opatření

Praha - Vláda jednomyslně rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření, země se ve čtvrtek přesune ze čtvrtého do třetího stupně rizika. S omezeními se budou moci otevřít obchody, služby i restaurace, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bude zrušeno omezení vycházení, znovu se bude moci prodávat i v neděli. Uvedl, že dneškem se naplnila podmínka sedmi dní země v jednom pásmu rizika. Odklad o čtyři dny podle Blatného budou moci podnikatelé využít k přípravě pro otevření.

Blatný zopakoval, že ve vyšších stupních protiepidemického systému PES mají být opatření koordinována celostátně.

Index protiepidemického systému PES dnes zůstal sedmý den v řadě na 57 bodech ze sta, což vládě umožnilo rozhodnout o přechodu ze současného čtvrtého na třetí stupeň epidemické pohotovosti.

Znamená to například znovuotevření restaurací, všech obchodů i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, skončit by měl i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstane. Opatření budou dál platná pro celou zemi. Vyplývá to ze seznamu opatření pro jednotlivé stupně epidemické pohotovosti, kterou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví.

Případné další rozvolnění se nebude týkat škol. Ministerstvo školství tento týden oznámilo, že školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému.

Všechny obchody se otevřou ve čtvrtek, oděvy a obuv bez karantény

Všechny obchody a nákupní centra se budou moci znovu otevřít ve čtvrtek. Bude platit omezení plochy na zákazníka. Zkoušené oděvy ani obuv nebudou muset být 24 hodin v izolaci. Pro všechny obchodníky se také zruší dosavadní nedělní zákaz prodeje.

V obchodech i nákupních centrech bude muset mít zákazník pro sebe na nákup 15 metrů čtverečních provozní plochy. Povinné bude dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi. V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, restaurace v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou. Zůstanou uzavřené dětské koutky.

V nařízeních pro obchody se nakonec upustilo od plánované karantény pro zkoušené oblečení a boty. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) byla kolem tématu bouřlivá diskuse. Nepanovala podle něj jasná shoda na tom, jak dlouhá by měla izolace být. Někdo podle něj navrhoval 24 hodin, někdo 48 hodin, podle některých expertů by stačilo několik hodin. "Faktem je i to, že jsme sledovali menší firmy a živnostníky. Pro ty, kteří mají relativně hodně zboží na skladě, se to dá do určité míry ustát, i těch 24 hodin, ti, kteří mají jen třeba jedny boty od toho druhu, jedno tričko, jedny džíny, by museli zásadním způsobem posílit svůj sklad. Je otázkou, zda by to zvládli a stihli," řekl Havlíček. Navíc ve většině zahraničních zemí podle něj takové opatření neplatí.

Konání venkovních trhů vláda podle Havlíčka nedoporučuje, ale také je nezakazuje. Rozhodnutí nechává na magistrátech a obecních úřadech. Pro vánoční trhy budou platit stejná pravidla jako pro farmářské trhy, tedy mezery mezi stánky čtyři metry. Na místě nebude povolena konzumace jídla a nápojů.

Vláda od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají potraviny, drogerie, lékárny, optiky, květinářství či galanterie. Fungovat nemohou až na výjimky ani služby. Vybrané obchody mohly nyní fungovat od pondělí do soboty maximálně do 23:00. O nedělích mohly být otevřené pouze čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních.

Ve službách nebude nutná dvojí ochrana obličeje

Všechny služby budou moci obnovit provoz ve čtvrtek. Personál bude muset používat roušku či respirátor. Vláda nenařídila dvojitou ochranu obličeje, tedy současné použití štítu. Otevřít se budou moci kadeřnictví, kosmetické či masážní salony, fungovat bude moci znovu pedikúra a manikúra. Provoz smějí obnovit také tatérská a piercingová studia. Otevření se týká také fotografických služeb.

Ve službách stejně jako v dalších provozech bude platit omezení jeden klient na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Děti do 15 let by se neměly do počtu zákazníků započítávat. Lidé budou muset zároveň dodržovat dvoumetrové odstupy, a to i v čekárnách. Zákazníci budou povinni mít roušku či respirátor, pokud to služba dovoluje. Budou si ji moci sundat například na fotografování. Při jarní vlně uvolňování vláda původně provozovatelům služeb nařídila nošení roušky a štítu. Nařízení kritizovali především kadeřníci, kteří si stěžovali i na zdravotní problémy, které jim opatření způsobuje. Některým se podle informací ČTK spouštěla krev z nosu, jiní omdlévali.

Vláda od 22. října kvůli zamezení šíření koronaviru omezila provoz služeb. Uzavřít se musely kadeřnické, kosmetické či tetovací salony. Nefunguje manikúra ani pedikúra. Výjimku dostaly servisy, odtahy aut, kamenictví nebo pohřební služby.

Restaurace budou smět od čtvrtka fungovat na 50 % kapacity

Stravovací zařízení se budou moci znovu otevřít ve čtvrtek. V provozu budou moci být od 06:00 do 22:00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit kapacitu na 50 procent.

Doposud mohly restaurace občerstvení prodávat jen přes výdejní okénka, a to maximálně do 23:00. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka však tento prodej vytváří ve srovnáním s běžným provozem tržby mezi deseti a 15 procenty. Podniky podle něj mají vyšší náklady na obaly na jídlo i na hygienu.

Podle Blatného byla změna stupně rizika možná nejdříve od pondělí. Provozy se podle informací ČTK na tuto situaci začaly v tomto týdnu připravovat. Posunutí termínu podle Blatného umožní podnikatelům zajistit dostatečné zásobování.

Pro veřejnost se z nařízení vlády v boji proti koronaviru musely gastronomické podniky uzavřít 14. října.

Z důvodu pandemie koronaviru a vládních opatření musela podle podnikatelských svazů třetina restaurací zavřít, krach hrozí až 50 procentům stravovacích podniků.

Od čtvrtka se mohou zčásti otevřít muzea, divadla a kina ještě ne

Od čtvrtka se budou moci v Česku po šesti týdnech otevřít zčásti muzea a galerie. Ve třetím stupni protiepidemického systému se mohou otevřít galerie a muzea z jedné čtvrtiny své kapacity. Velká muzea se na otevření připravovala už minulý týden, otevřít by mohla třeba Národní galerie Praha nebo Národní muzeum. Podle systému PES by se mohly také otevřít některé památky, musí je ale navštěvovat skupiny maximálně do deseti lidí.

Počty lidí na bohoslužbách se budou od čtvrtka řídit velikostí kostela. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictí Jan Blatný (za ANO). "Nejen kvůli době adventní jsou upraveny bohoslužby, budou se řídit nikoli absolutním počtem osob, ale kapacitou kostela," uvedl. Obecně má platit pravidlo jedné osoby na 15 metrů čtverečních plochy.

Ve třetím stupni se také mohou otevřít knihovny, které zatím mohly fungovat pouze na principu výdejního okénka. Od čtvrtka budou moci být otevřené tak, aby podobně jako v jiných provozech platilo, že jedna osoba má k dispozici 15 metrů čtverečních plochy a zákazníci budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve stejném režimu by se měla otevřít i knihkupectví.

Pro divadla a kina se ale s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště nebo do kinosálu až s přestupem země do druhého stupně. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet. Zástupci audiovizuálního průmyslu minulý týden žádali ministra zdravotnictví, aby přeřadil kina do třetího stupně opatření v protiepidemickém systému PES a mohla se otevřít ve stejné době jako restaurace.

Filmové projekce podle nich nejsou součástí živé kultury a domnívají se, že tvůrci systému na ně zapomněli. Jinak jde podle nich o zvýhodňování určité části podnikatelů na úkor jiných. Své zákazníky umí kina podle zástupců audiovizuálních asociací ochránit stejně jako provozovatelé restaurací.

Národní galerie Praha v uplynulém týdnu uvedla, že při případném otevření posílí ostrahu a navýší počet kustodů, aby bylo možné lépe monitorovat pohyb návštěvníků. Galerie také počítá s tím, že by prodloužila otevírací dobu výstavy Rembrandtových děl, a to od pondělí do neděle od 09:00 do 21:00. Ostatní výstavy a expozice budou otevřeny v běžné otevírací době od úterý do neděle od 10:00 do 18:00, ve středu pak do 20:00.

Národní muzeum s přechodem země do třetího stupně plánuje otevřít komplex Historické budovy a Nové budovy, Českého muzea hudby a Náprstkova muzea od úterý 1. prosince. Během pondělí spustí on-line prodej vstupenek. Další objekty NM pak plánuje otevírat postupně.

Blatný: Česko bude do konce roku ve třetím stupni opatření

Je nepravděpodobné, že by se Česko do konce roku dostalo do nižšího než třetího stupně protiepidemických opatření, řekl po jednání vlády Blatný. Školy do třetího stupně přejdou podle Blatného nejdříve od dalšího pondělí, tedy od 7. prosince.

"Je extrémně nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stadia, které bude nižší než číslo tři," uvedl Blatný. Predikce, které má ministerstvo zdravotnictví, neumí odhadnout, jaký vliv budou mít na vývoj epidemie rozvolnění, která nastanou ve čtvrtek. "Rozvolnění samo o sobě pravděpodobně zastaví další pokles, může dojít i k určitým vlnkám i lehce nahoru," řekl ministr. Podle Blatného bude na konci roku čas na to, aby se vyhodnotil současný protiepidemický systém PES a zda je potřeba v něm udělat nějaké změny.

Blatný také řekl, že nastavit pravidla pro školy nějakou dobu trvá, proto do mírnějšího stupně opatření nepřejdou už ve čtvrtek. Třetí stupeň totiž znamená, že by byla pro žáky a studenty na druhém stupni základních škol, středních školách a vyšších odborných školách zavedena střídavá prezenční výuka po týdnech.