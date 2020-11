Ve čtvrtek se v zemi uvolní některá protiepidemická opatření

Praha - K mírnějším protiepidemickým opatřením přejde Česko od čtvrtka, rozhodli ministři na dnešním mimořádném jednání. Dodrží-li stanovená omezení, budou moci otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není pravděpodobné, že by se Česko do konce roku dostalo do nižšího než třetího stupně. Školy přejdou do třetího stupně až od 7. prosince.

Navzdory zlepšení epidemické situace v posledních týdnech vláda podle Blatného znovu požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který jinak skončí 12. prosince. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes v České televizi řekl, že že kabinet bude žádat o prodloužení do konce roku.

Index protiepidemického systému PES dnes zůstal sedmý den v řadě na 57 bodech ze sta, což vládě umožnilo rozhodnout o přechodu ze současného čtvrtého na mírnější třetí stupeň epidemické pohotovosti.

V důsledku rozhodnutí vlády se ve čtvrtek budou moci zákazníkům otevřít všechny dosud zavřené obchody a nákupní centra. Platné zůstane omezení plochy na zákazníka. Možné budou i venkovní trhy, uvedl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Od čtvrtka se částečně otevřou také stravovací zařízení, která nyní mohou prodávat jídlo jen přes okénko. Jejich otevírací doba se omezí na dobu od 06:00 do 22:00 a podniky budou smět naplnit kapacitu na polovinu.

Po šesti týdnech se budou moci návštěvníkům otevřít i muzea a galerie, ale zatím jen do čtvrtiny své kapacity. Pro divadla a kina se s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště až s přestupem země do druhého stupně.

Čtvrteční rozvolnění se netýká škol. Ty přejdou do třetího stupně od pondělí 7. prosince, potvrdilo dnes ministerstvo školství. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude platit střídavá prezenční výuka po týdnech. Do poslucháren se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, pokud jich ve skupině nebude přes 20.

Že vláda představila jasný plán uvolňování opatření proti šíření koronaviru dnes ocenila Hospodářská komora ČR. Její prezident Vladimír Dlouhý zároveň navrhuje změnit systém podpory pro podnikatele podle německého vzoru, kdy se podpora vyplácí podle tržeb.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka je rozhodnutí o uvolnění restrikcí od čtvrtka dobrý kompromis. Přes obnovení provozu hotelů a restaurací by stát neměl zapomenout na kompenzace pro tato odvětví, řekl Stárek ČTK.

Uvolnění podnikání od čtvrtka přivítal i Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. "Všechny obchody, restaurace i hotely se na rozvolnění opatření připravovaly již od pondělka, čtvrteční opatření by tedy mělo proběhnout hladce, a opět potvrdíme, že obchody ani restaurace nejsou a nebudou zásadním zdrojem šíření koronaviru," řekl prezident svazu Tomáš Prouza.

Za přijatelný kompromis označil podobu uvolnění imunolog Václav Hořejší. "Myslím, že to je správně, v zásadě, protože to respektuje pravidla, která se stanovila v systému PES," řekl v televizi Prima.

Za předčasné považuje zmírnění protiepidemických opatření prezident České lékařské komory Milan Kubek, který varuje, že epidemie stále není v Česku pod kontrolou. "Pokud to rozvolnění uspěcháme, tak nám hrozí, že se epidemie znovu rozjede, a o to delší čas potom budeme zase všichni v karanténě," řekl Českému rozhlasu-Radiožurnálu.

Za vyvážený kompromis rozhodnutí považuje i ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. V televizi Prima řekl, že původně byl pro otevření obchodů a služeb až od pondělka za týden. Lidé by ale měli před Vánoci málo času na nákupy, a mohly by se tvořit fronty.

Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy a šéfky TOP Markéty Adamové Pekarové čtvrtkem skončí diskriminace malých prodejců. "Od čtvrtka budou mít malí obchodníci konečně stejné postavení jako velcí podnikatelé a nebude hrát roli mocná lobby," napsala dnes Adamová na twitteru.

Podobu opatření kritizuje Česká komora fitness. Klienti fitness center totiž budou povinni mít při cvičení roušky. Komora to považuje za zásadní problém v obnovení provozu sportovišť. Klienti se možná kvůli tomu do fitness center nevrátí, obává se.