Ve čtvrtek se do ČR letecky vrátilo 202 Čechů z Maroka

Praha - Ve čtvrtek se do Česka letecky vrátilo 202 českých občanů, kteří uvázli v Maroku. Dalších zhruba 200 Čechů dopravilo do vlasti pět autobusů, které ministerstvo zahraničí vypravilo z Frankfurtu, Curychu a Vídně, uvedl na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dnes zamíří do Česka dalších 12 evakuačních autobusů.

Petříček uvedl, že Čechy dopravily do vlasti dvě letadla společnosti Ryanair, které dostaly výjimku na let z Maroka do Česka. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové v letadlech bylo i několik desítek Slováků.

Ministerstvo zahraničí jedná i o vypravení repatriačních letů pro Čechy na Filipíny a do Vietnamu. Štíchová dnes ČTK sdělila, že termíny pro lety zatím stanovené nejsou. Petříček ve středu řekl, že dohoda s Vietnamem o vypravení letadel by mohla být příští týden.

Ministr dnes také napsal, že se ve čtvrtek pomocí autobusů vrátilo do Česka asi 200 občanů ze Švýcarska, Německa a Rakouska. Autobusy jsou určeny především pro cestující, kterým byly zrušeny navazující lety do Česka a uvízli na evropských letištích.

Dnes ministerstvo vypraví dalších 12 autobusů. Šest jich pojede z Londýna, tři z Vídně, dva z Frankfurtu a jeden vyzvedne Čechy z Paříže a Lucemburku. V sobotu autobusy povezou Čechy z Frankfurtu a z Amsterodamu.