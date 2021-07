Vavrouškovu cenu získali rybář Pernický, pedagožka Korvasová a biolog Mikát

Vyhlášení vítěze Ceny Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace Partnerství, 13. července 2021 v Praze. "Eko zásek roku" určený lidem do 33 let letos porotci udělili biologovi Michaelu Mikátovi za jeho angažmá v ochraně královéhradecké přírodní památky Na Plachtě. Cenu převzali jeho rodiče - na snímku.

Praha - Cenu Josefa Vavrouška za výjimečný počin pro životní prostředí získal rybář Stanislav Pernický. Ocenění má za podíl na likvidaci následků loňské ekologické havárie na Bečvě, obnově řeky a za své vystupování v souvislosti s případem. Cenu za dlouhodobý přínos dostala pedagožka Hana Korvasová, která působí v oblasti environmentálního vzdělávání. "Eko zásek roku" určený lidem do 33 let letos porotci udělili biologovi Michaelu Mikátovi za jeho angažmá v ochraně královéhradecké přírodní památky Na Plachtě. Ceny, udělované Nadací Partnerství, byly dnes předány v Senátu.

Pernický byl mezi prvními, kteří loni 20. září dorazili k otrávenému úseku řeky. Předseda pobočky Českého rybářské svazu v Hustopečích nad Bečvou se s dalšími rybáři podílel na výlovu více než 40 tun uhynulých ryb a pomáhá i s obnovou života v řece. Organizátoři ceny zdůraznili, že Pernický také později opakovaně vystupoval v médiích, na odborných plénech i před policií a poslanci a snažil se předkládat pohled na věc opřený o desítky let rybářských zkušeností i pozorování v místě a přispět k objasnění případu.

"Já si samozřejmě toho ocenění velmi vážím. Ale neberu to ani tak jako osobní ocenění, ale spíš ocenění a poděkování všem rybářům. Zejména tedy rybářům a případně dobrovolníkům, kteří se té Bečvě věnovali, odstraňovali následky neskutečné ekologické katastrofy," řekl ČTK Pernický. Zdůraznil také, že je nutné udělat vše pro to, aby se takové věci v budoucnu neopakovaly. Po dnešním převzetí ceny pak Pernický poznamenal, že se u Bečvy narodil a je "krví jeho srdce". Dodal, že "udělá všechno pro to, aby viník byl odhalen."

Policie koncem června v případu obvinila jednoho člověka a jednu firmu pro podezření ze spáchání dvou trestných činů. Obviněnému člověku hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest. Z vyjádření ředitele společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm Oldřicha Havelky pro Českou televizi pak vyplynulo, že obviněnou je právě tato společnost. Havelka také uvedl, že firma podá proti trestnímu stíhání stížnost. Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky poškodily vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

Po čtyři dekády působí v oblasti environmentálního vzdělávání další z letošních oceněných Hana Korvasová. Posledních 19 let také řídí zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, které v pomáhala v 90. letech založit. Zástupci Nadace Partnerství podotkli, že Korvasová z malého centra vybudovala organizaci s pěti pracovišti, kterými ročně projde více než 28.000 dětí i dospělých. Korvasová se podílela i na vzniku Rezekvítku: spolku pro ekologickou výchovu nebo cen za environmentální publicistiku Ekopublika. Senátorka Anna Hubáčková (KDU-ČSL a nezávislí), která Korvasovou nominovala, uvedla, že její celospolečenský přínos je "absolutně nevyčíslitelný."

"Cenu Josefa Vavrouška považuji za nádherný dar k narozeninám Lipky. Bylo to krásně naplněných třicet let, podařilo se oslovit obrovské množství lidí, kteří se k Lipce stále hlásí. Posílají k nám svoje děti a to je pro nás to nejlepší vysvědčení," sdělila ČTK Korvasová. Při dnešním ceremoniálu také uvedla, že cenu získala díky štěstí na lidi, kteří ji obklopují a s kterými spolupracuje.

Třetí laureát biolog Michael Mikát se výrazně zasloužil o ochranu přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové. Zástupci Nadace Partnerství uvedli, že toto území ohrožoval záměr na výstavbu silnice. Petici proti silnici podepsaly tisíce lidí, rozhodnout měl biologický průzkum. Jeden zadalo město, vlastní expertizu ale zpracovali i odpůrci projektu. Za opoziční expertizou stál právě Mikát, který pro její vypracování sehnal přes 40 dobrovolníků - vědců, expertů i studentů biologie. "Právě opoziční studie, která našla v chráněné lokalitě mnohonásobně více živočichů než oficiální verze radnice, vedla nakonec ke stopce pro novou silnici. Za to mu porota Ceny Josefa Vavrouška přiklepla ocenění za Ekozásek roku pro mladé do 33 let," uvedli zástupci nadace.

Mikát, který nyní pobývá v Kanadě, nahrál pro dnešní předání videopříspěvek. V něm vyzdvihl roli lidí, kteří na studii, i ve značném nepohodlí, spolupracovali. Cenu za Mikáta převzali jeho rodiče, kteří podle něj též pomáhali. Mikát také vyzval ostatní, aby při ochraně přírody hledali neobvyklé a skryté cesty. "A hlavně, pokud se nějaká neočekávaná cesta objeví, aby se jí chytili a drželi," uzavřel.

Mladého vědce na cenu nominoval David Čáp z Českého svazu ochránců přírody. Čáp podotkl, že se Mikát výzkumu a ochraně lokality Na Plachtě věnuje od dětství. "Ještě jako teprve náctiletý mladík dokázal sehnat pro pomoc s ochranou Plachty i populárního zpěváka Dana Bártu. Je velmi inspirující, že mu tento přístup vydržel i dnes, kdy již patří mezi mezinárodně uznávané vědecké kapacity," uvedl Čáp.

Cenu Josefa Vavrouška od roku 1996 převzalo přes 40 lidí. S oceněním se pojí finanční odměna a skleněná plastika od výtvarníka Vladimira Kleina.

Ekolog a někdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje. V roce 1995 se svou dcerou tragicky zahynul při zimním přechodu Vysokých Tater.