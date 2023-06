Vávra: Soud nemůže lidem preventivně zakázat vstup do budovy

Praha - Soud nemůže lidem preventivně zakázat vstup do budovy, justiční stráž musí reagovat až podle vzniklé situace. Na dotaz ČTK to odpověděl prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Nesmí ale podle něj nastat situace, kdy by účastníci vytvářeli nátlak na rozhodování soudu. Desítky lidí dnes přišly do Justičního areálu Na Míčánkách v pražských Vršovicích vyjádřit podporu Patriku Tušlovi obžalovanému z nebezpečného pronásledování a dalším dvěma obžalovaným. Před jednací síní skandovali, zpívali, vykřikovali různá hesla nebo si lehali na zem. Podle Vávry by bylo řešením, aby účastníci podobných protestů měli jistotu, že se jejich jednáním bude policie zabývat.

"Soud nemůže preventivně zakázat vstup do budovy, to opravdu nesmí. V takové zemi bych si nepřál žít. A podle mě i justiční stráž musí reagovat teprve podle průběhu akce nebo podle toho, k čemu tam dochází," řekl Vávra. Uvedl, že je zásadně proti tomu, aby se lidem znemožnila účast v budově, je podle něj třeba počítat i se zvýšenou hlučností. "Ale nesmí to přerůst do situace, která by byla nátlakem na rozhodovací činnost soudu, nebo kde by byly ohroženy jiné osoby," uvedl Vávra.

Skandování v budově soudu už je ale podle šéfa unie za hranicí vyjádření svobodného názoru. "Může se skandovat před soudem, ale jestli se skanduje před jednací síní, tak je to evidentní nátlak na rozhodovací činnost soudu," uvedl Vávra.

Jde o druhý incident v poslední době, kdy sympatizanti obžalovaných v budovách soudů protestovali. Minulý týden museli kvůli narušení jednání o odvolání bývalé reportérky Jany Peterkové zasahovat u pražského městského soudu ve Spálené ulici policisté. Dav jejích sympatizantů tehdy vyvrátil dveře a domáhal se vstupu do jednací síně. Policie dva lidi zadržela, podle ní spáchali přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Incident kriminalisté i nadále prověřují pro podezření z výtržnictví. Při dnešním shromáždění policisté zajistili jednoho člověka, opět pro neuposlechnutí výzvy.

Řešením by podle Vávry bylo, aby podobné incidenty policie řádně prověřovala. "Prevence spočívá v tom, že když někdo překročí právní rámec, tak si musí být jistý, že se to bude vyšetřovat," vysvětlil Vávra. Doplnil, že nevolá po trestech, je podle něj dostatečné, že když se někdo nechová řádně, má jistotu, že se bude policie incidentem zabývat, případně ho postoupí příslušnému úřadu. "Hlavní je, že to bude odhaleno, že to bude vyšetřováno a to má obrovský preventivní účinek nejen pro ty lidi, kteří tam přišli, ale i potenciálně pro ty, kteří by tam přišli z jiných důvodů," podotkl prezident.

Policie podle něj může nakonec dospět k závěru, že nikdo hranici přestupku či trestného činu nepřekročil. "I to si myslím, že má výchovný účinek, protože lidé vidí, že stát dbá na pořádek a snaží se ty věci vyšetřit," řekl Vávra. "Největší obava potenciálního pachatele je z dopadení. Ne z trestu. Takže čím bezpečnější je společnost, protože dokáže odhalovat trestný čin, tím méně se trestných činů děje," uzavřel.

ana snm