Vášáryová: Když lidé nebudou volit, mohou přijít o svobodu

Praha - Lidé mohou i dnes snadno přijít o svobodu, pokud nebudou chodit k volbám nebo pokud uvěří populistům, kteří jim budou nabízet rychle získané peníze. Na konferenci k 30. výročí pádu železné opony, kterou pořádal Český rozhlas, to dnes řekla slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová. Připomněla v té souvislosti, že nebýt neúspěchu Vladimíra Mečiara ve volbách v roce 1998, nemuselo se Slovensko dostat do Evropské unie ani do NATO.

"I dnes se to může změnit za 48 hodin a najednou nebudete cestovat a najednou budete mít cenzurovaný internet. Nestane se to, pokud půjdete volit. A pokud nebudete volit politiky jen proto, že mají důlky ve tvářích nebo že vám rozdávají peníze. Ale budete je volit proto, že budou říkat, jakou budoucnost pro vás chtějí," řekla Vášáryová.

Připomněla, že Slovensko v 90. letech za Mečiarovy vlády nedostalo pozvánku do Severoatlantické aliance. Podle ní už Rusko připravovalo plán, na základě kterého by Slovensko zůstalo součástí ruské sféry vlivu a sloužilo by jako opěrný bod Moskvy ve střední Evropě. "Leccos se mohlo stát, ale pak ve volbách na Slovensku v roce 1998 bylo 86 procent mladých lidí volit a bylo možné postavit proevropskou a hlavně pro NATO vládu," řekla.

Hnutí za demokratické Slovensko tehdejšího slovenského premiéra Mečiara sice volby v roce 1998 vyhrálo, nedokázalo ale získat většinu v parlamentu a vládu převzala opozice. Slovensko následně vstoupilo do NATO ve druhé vlně rozšíření v roce 2004, pět let po Česku, Polsku a Maďarsku. ve stejném roce vstoupilo Slovensko stejně jako dalších devět států včetně Česka do Evropské unie.