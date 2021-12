Vašáková: V ČR je zřejmě druhý případ výskytu varianty omikron

Praha - V Česku je zřejmě druhý případ výskytu koronavirové varianty omikron, a to v rodině ženy z Liberce, u které se tato varianta viru na konci listopadu v ČR potvrdila jako první. V pořadu Pressklub na Frekvenci 1 to dnes řekla náměstkyně ministerstva zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Podle ní by nemělo jít o závažný průběh onemocnění. Bližší informace neměla k dispozici. Mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová ČTK řekla, že informaci o druhém případu omikronu nemá k dispozici.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice. V Česku se poprvé potvrdila u ženy, která se podle premiéra v demisi Andreje Babiše vrátila do České republiky z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Je v izolaci, očkovaná. Televize Nova již dříve uvedla, že jde o šedesátiletou ženu z Liberce.

"V České republice je pravděpodobně už i druhý případ přímo z rodiny té ženy," uvedla dnes Koziar Vašáková. "Bližší informace nemám, ale nemělo by se jednat o závažný průběh (onemocnění)," dodala.

Podle ní zatím nejsou přesné informace o tom, jaké bude biologické chování varianty omikron. Dosud není k dispozici dost dat, aby se dalo říct, zda je nebezpečnější, nebo naopak méně škodlivá, řekla Vašáková. Vyjasnit by se to podle ní mohlo v dalších dvou týdnech. Předpokládá, že je otázka času, než se v Česku objeví více případů nákazy variantou omikron.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) v pondělí uvedl, že v ČR zatím není hlášen další případ varianty omikron. Kontakty ženy z Liberce, která byla prvním potvrzeným případem omikronu v ČR, prověřovali hygienici nejen v Libereckém, ale i v Moravskoslezském a Středočeském kraji. V pozitivních vzorcích podle SZÚ nadále v naprosté většině převažuje varianta delta a její subvarianty.