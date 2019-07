Varování před požáry pro celou ČR, v sobotu vedro na jihu Moravy

Listí na stromech zabarvené vlivem horkého a suchého počasí do podzimních barevných tónů - ilustrační foto.

Praha - V celé republice ode dneška až do odvolání platí kvůli pokračujícímu suchu výstraha meteorologů na nebezpečí vzniku požárů. Dosud se varování týkalo jen severní poloviny Česka, kvůli minimu srážek v posledních i nadcházejících dnech se od dnešních 10:00 rozšířilo i na zbytek země. Meteorologové navíc varují před vysokými teplotami na jižní Moravě. V sobotu by tam mohlo být 30 až 33 stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Varování před vysokými teplotami na jižní Moravě vydali meteorologové na sobotu od 12:00 do 21:00 a platí téměř pro celý Jihomoravský kraj.

"Očekáváme, že v dalších dnech se na území ČR vyskytnou jen lokálně slabé srážky. V důsledku toho bude nebezpečí vzniku a šíření požárů přetrvávat," uvedl ČHMÚ.

Lidé nemají rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Měli by také dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Podle týdenní předpovědi se v dalších dnech čekají jen ojediněle přeháňky, v neděli se mohou výjimečně objevit bouřky. Vedra z přelomu června a července se nebudou opakovat, teploty se mají pohybovat kolem 25 stupňů.