Varování před alkoholem na víně, které chce Irsko, vnímá Svaz vinařů negativně

Velké Bílovice (Břeclavsko) - Snahy Irska, aby na etiketách na víně stejně jako na všech alkoholických nápojích bylo varování, že škodí zdraví, vnímají čeští vinaři velmi negativně. Irské snahy jsou podle prezidenta Svazu vinařů ČR Martina Chlada nešťastné a nežádoucí, řekl ČTK. Koncept myšlenky považuje za stupidní. Podobně jako tradiční evropské vinařské země čeští vinaři irskou snahu odmítají, ač jsou pro střídmou konzumaci alkoholických nápojů a přestože předpokládají, že nějaká opatření přeci jen přijdou. Podobné varování už je léta na cigaretách.

Irové se snaží prosadit myšlenku pouze v národní legislativě, protože celoevropsky tento návrh neprošel. Zabýval se jím Zvláštní výbor pro boj proti rakovině Evropského parlamentu. Chlad připomněl, že i u alkoholu se stejně jako dříve u cigaret začal v posledních letech řešit dopad na zdraví a začal být vnímán jako jeden z faktorů, který může vést ke vzniku rakoviny. Vznikla kvůli tomu i řada studií. "Přitom byla doba, kdy se zdůrazňovalo střídmé pití vína jako dobrá věc pro zdraví," zmínil gastronomickou kulturu ve Středomoří, kdy si Italové či Španělé dají po jídle jednu či dvě deci vína a obvykle se těší dobrému zdraví do vysokého věku. Víno podle řady studií některé prospěšné látky pro tělo skutečně obsahuje.

Podle Chlada tak ani nejde o irský trh, kam se vyváží minimální množství vína z Česka, ale o samotnou myšlenku. Chlad uvedl, že podle irského návrhu by požadavky na informace na etiketě znamenaly, že text bude nesmírně rozsáhlý, výrazně větší než dnes. "A pokud bychom museli uvádět na etiketě i energetickou hodnotu, byla by to vysloveně šikana, protože ta se mění s každým lahvováním," řekl Chlad.

Server Euractiv v pátek uvedl, že irskou vládu potěšilo i "poněkud překvapilo", že Evropská komise nemá připomínky k návrhu irské legislativy stran varovných etiket pro alkohol. Největší evropské vinařské země, jimiž jsou Francie, Itálie a Španělsko, se obávají narušení jednotného trhu. Proti jsou i Řecko, Portugalsko či Chorvatsko. Claire Gordonová z irského ministerstva zdravotnictví uvedla, že díky souhlasu Bruselu by nová irská legislativa mohla být spuštěna do dvou či tří měsíců.

Irsko nicméně musí o svém záměru také informovat Světovou obchodní organizaci (WTO), protože systém nálepek by mohl být považován za překážku mezinárodního obchodu.

Pokud irská legislativa vstoupí v platnost, budou na lahvích alkoholu prodávaného v Irsku tři varování: jedno obecné informující o rizicích větší konzumace alkoholu, druhé varující před jeho užíváním těhotné ženy a třetí informující o souvislosti alkoholu s rakovinou jater.