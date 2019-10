Variety: Chystá se televizní minisérie o požáru Notre-Dame

Paříž - Francouzská filmařská skupina Pathé připravuje ve spolupráci s dalšími společnostmi miniseriál o požáru, který před půl rokem zdevastoval pařížskou katedrálu Notre-Dame. V pondělí to napsal web magazínu Variety. Televizní projekt zatím nemá jméno ani datum uvedení a údajně je v "raných fázích vývoje". Podle deníku Le Figaro jej diváci nejspíš uvidí v roce 2021.

Plameny zachvátily jednu z dominant hlavního města Francie večer 15. dubna a uhasit se je podařilo až v brzkých ranních hodinách dalšího dne. Požár zcela zničil střechu a dřevěnou věžičku nad křížením lodí gotického chrámu a zanechal po sobě velkou díru v klenbě hlavní lodi. Jeho příčina ani po šesti měsících není zcela jasná, podle vyšetřovatelů ale oheň nebyl založen úmyslně.

Scénář chystané minisérie se bude opírat o investigativní práci deníku The New York Times, přičemž americký list se podílí i na jeho tvorbě, uvádí Variety. Jako zdroj inspirace prý producenti zmínili letošní seriál Černobyl od americké televize HBO, který zachycuje explozi reaktoru sovětské jaderné elektrárny z pohledu nejrůznějších postav.

"Notre-Dame je víc než jen stavba. Je to místo, kde se zrodila Paříž, a je součástí duše města. Tato dramatická série odvypráví pravdivý příběh toho, co se oné zdrcující noci stalo, ale není to jen o událostech 15. dubna," řekl Philippe Rousselet, jehož společnost Vendôme Group se na přípravě projektu podílí.

V seriálu by se mělo hovořit především anglicky, některé postavy ale budou v zájmu zvýšení autenticity mluvit i jinými jazyky. Podle Le Figaro bude mít čtyři až šest epizod.