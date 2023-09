Varhaník Pivec, jenž se prosadil v USA a získal Grammy, vydává novou desku

Brno - Jazzový a gospelový hudebník Ondřej Pivec, jenž se prosadil ve Spojených státech, vydá v pátek desku nazvanou Greatest Hits 4000. Jde o živou nahrávku z roku 2020, kdy se kvůli pandemii koronaviru nedalo normálně koncertovat. Vystoupení pro brněnský JazzFest tehdy alespoň zaznamenala Česká televize. Křest alba se uskuteční 3. října v brněnském Divadle Husa na provázku, opět v rámci JazzFestu, oznámili organizátoři v tiskové zprávě.

Pivec je skladatel, hráč na klávesové nástroje a Hammondovy varhany. Po úspěšných začátcích na české jazzové scéně přesídlil do Spojených států. Za nahrávku se zpěvákem Gregorym Porterem získal cenu Grammy, koncertuje se skupinou Kennedy Administration, pronikl také na newyorskou gospelovou scénu.

Pandemie Pivcovi přinesla nečekaně dlouhý návrat do rodné země. "Moje kapela Organic Quartet z doby před mým pobytem v USA stále fungovala, ale já měl touhu trochu víc obsáhnout to, čemu jsem se intenzivně věnoval posledních 13 let,” uvedl Pivec. Rozhodl se proto vytvořit nový projekt.

"Hudba Greatest Hits se tak opírá o vše, čím jsem v New Yorku byl ovlivněn: soul, rhythm and blues, hip-hop, gospel, jednu píseň máme reggae, je to poměrně hodně pestré," popsal Pivec.

V nové kapele spojil síly se skladatelem, producentem a hudebníkem skupiny Chinaski Janem Steinsdörferem, baskytaristou Janem Jakubcem a bubeníkem Filipem Ernstem. Od doby, kdy vznikla aktuálně vydávaná nahrávka, kapela dál koncertovala, takže má také nový repertoár a "vychytala" živé verze písní. "Vždycky když hrajeme naživo, je to dost velká zábava," uvedl Pivec.