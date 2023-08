Varaďa věří, že z Pardubic může být kolos, jaký pomohl vytvořit v Třinci

Pardubice - Nový trenér hokejistů extraligových Pardubic Václav Varaďa věří, že z Dynama může být podobně úspěšný kolos, jaký pomohl vytvořit v Třinci. Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník, jenž převzal Dynamo po minulé sezoně, to uvedl v rozhovoru s novináři. Sám je připravený odevzdat hráčům maximum, ale to samé očekává od nich.

"Pardubice jsem sledoval, základní část zvládl tým prakticky bez větších výkyvů, pak prostě prohráli sedmý zápas semifinále. Neberu to jako nějaké zklamání. Je to pořád jen sport a tohle k tomu patří. Věci se ale dají zlepšit a vyladit. Já jsem tady proto, abych tým pozvedl ještě do vyšších pater. A vynasnažím se stroj Dynama ještě vylepšit a navnadit ho, aby byl na vítězné vlně v každém zápase," prohlásil Varaďa.

Vnímá obrovská očekávání vyplývající z pozice hlavního favorita na zisk titulu. "Víte, já především cítím, že to spojení mé s Pardubicemi dává smysl oběma stranám. Určitě bych to neměl jednoduché v jakémkoliv týmu, ve kterém bych byl. Očekávání mám sám od sebe vysoká. A určitě tomu dám maximum. Stejně jako hráči. Mám toho za sebou poměrně dost, tohle je zase nová výzva. A já se na ni těším," zdůraznil Varaďa.

"Věřím, že pak společně dojdeme k cílům, které před sebou klub má. V extralize je však dalších třináct týmů, které chtějí vyhrát titul. Takže to určitě nebudeme mít jednoduché. Rád používám srovnání s fotbalovou Slavií, která podstupuje ve své soutěži těžké bitvy s týmy, které třeba nemají až takovou kvalitu a zázemí jako ona. I tak je ale pro Slavii obtížné je porazit. Zkrátka vnímám, že se na nás bude chtít každý vytáhnout," uvedl.

Ujistil, že je připravený odevzdat maximum hráčům. "Věřím, že oni si ze mě vezmou to nejlepší. A já si zase vezmu to nejlepší z nich pro svou práci. Stejně tak věřím, že organizaci splatím důvěru, kterou do mě vkládají, hráči budou mít z hokeje radost a budeme pro celé Pardubice představovat něco, nač budou lidé pyšní," přál si Varaďa.

Pardubice vnímá dlouhodobě jako hokejové město. "Jsem rád, že tady můžu být. Jako soupeře mě to neskutečně bavilo. Pro mě to bylo vždy speciální. A s jakýmkoli týmem jsem přijel, tak bylo vždy těžké odvézt si nějaké body. Také si vzpomínám, jak se tady házely na led perníky. Ty už teď asi došly, navíc do toho inflace... Ale byly dobré, občas jsem si po utkání dal. Každopádně jsem tady vždy hrál hrozně rád. Bavilo mě to. A vždy to ještě zvedlo můj výkon, ať už zápas dopadl jakkoliv. Teď jsem tady doma," podotkl Varaďa.

I když už se zabydlel, z města zatím mnoho neviděl. "Většinu času trávím na zimáku, ale byl jsem na zámku, kde máme jako klub výstavu. Také jsem byl v pár restauracích na oběd a na večeři. Fanoušci se ke mně chovají moc hezky a vřele mě přijali. Cítím z nich pokoru a respekt, nemám problém s lidmi poklábosit a něco jim třeba i říct, když se tedy nebudou ptát na detaily," pousmál se. "Je to moc milé a vážím si toho. Věřím, že to bude ve stejném duchu pokračovat i dál," dodal.

Bude zajímavé sledovat, jaký styl hry mužstvu s řadou hvězd naordinuje. "Určitě budeme chtít hrát především hokej, který vyhrává utkání. Když bude třeba hrát dopředu, budeme hrát dopředu. Když dozadu, tak budeme hrát dozadu. Jde hlavně o to, jak moc to budou hráči chtít. A jak moc bude tým vnímat, jak to budeme mít těžké," přemítal Varaďa.

Připomněl, že ledacos mohou ovlivnit situace, které nelze ovlivnit. "Třeba když přijdou zranění... Určitě ale budeme chtít hrát rychlý agresivní hokej, celoplošný a s aktivním napadáním. A rozhodně zapracujeme na přesilové hře, která v uplynulých letech až tak nefungovala. To jsou věci, na kterých si teď dáváme v tréninku záležet a budeme to ještě ladit," řekl Varaďa.

Kádr je prakticky totožný, s výjimkou brankáře Dominika Frodla. "Chceme dát s kolegy všem stejnou příležitost. Jsou tady noví trenéři, kteří potřebují tým poznat. A nejen ve chvílích, kdy se daří, ale především v momentech, kdy to tolik nejde, ať už výsledkově, tak třeba osobně. To jsou věci, podle kterých já jedu a vnímám, že jsou pro trenéřinu hrozně důležité," zmínil kouč.

Jen na hráčích samotných je, kolik prostoru na ledě si vybojují. "Někteří pode mnou třeba dostanou větší prostor, jiní o něj zase přijdou. Tým je určitě kvalitní na to, aby hrál o nejvyšší příčky. Věřím, že hlad po úspěchu v sobě hráči mají. I ta parta je dlouho pospolu. Je tu hodně Pardubáků, kluků, kteří se vrátili z KHL a spojili své jméno s Pardubicemi na delší dobu. Na extraligu mají nesmírnou kvalitu. Je to určitě tým zralý na úspěch. A já věřím, že se dostaví," konstatoval Varaďa.

Poznat mužstvo mu pomáhá asistent Marek Zadina, s nímž působil už v Třinci. Zadina však na východě Čech strávil už minulý ročník. "Chtěl jsem, aby tady v Pardubicích se mnou působil. Je to kolega, na kterého se mohu spolehnout. Vím, co od něho mohu čekat. I on zná mou práci a vizi, jak vidím hráče," řekl Varaďa.

"Také nastavení morálky a týmovosti v mužstvu. Marek byl rozhodně člověk, kterého jsem si přál mít vedle sebe. A jsem rád, že jsme to mohli s Alešem Krátoškou zase obnovit z toho posledního roku v organizaci třineckých Ocelářů. Věřím, že to bude fungovat i tady," uzavřel Varaďa.