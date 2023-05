Varaďa se podle médií stane koučem hokejistů Pardubic, Rulík míří do Sparty

Praha - Novým trenérem hokejistů Pardubic se podle webů iSport.cz, Sport.cz a iDNES.cz stane Václav Varaďa. Dosavadní kouč Dynama Radim Rulík by měl zamířit do Sparty, kde doplní Miloslava Hořavu. Zástupci obou klubů nečekané změny na střídačkách oficiálně nechtějí komentovat.

Rulík přišel do Pardubic před rokem z Mladé Boleslavi, odkud jej Východočeši museli vyplatit, a jeho úkolem bylo dovést tým k úspěchu v play off. Dynamo slavící letos sto let od založení klubu vyhrálo základní část, v semifinále však prohrálo s Třincem 3:4 na zápasy.

Majitel klubu Petr Dědek se podle všeho rozhodl udělat změny v realizačním týmu a jedná o spolupráci s Varaďou, který dovedl Třinec ke třem extraligovým titulům. V této sezoně byl bez angažmá. Se sedmačtyřicetiletým koučem by do Pardubic měl přijít Aleš Krátoška, se kterým Varaďa spolupracoval na střídačce Ocelářů. Druhý asistent Marek Zadina již na východě Čech působí.

Sedmapadesátiletý Rulík má zamířit do Sparty za Hořavou, se kterým působil již dříve ve Spartě, v Litvínově i v Mladé Boleslavi.

"Nic nebudeme komentovat," řekl tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský serveru iSport.cz. Podobně se vyjádřil i jeho pardubický mluvčí Jan Mroviec. "Nepřijde nám vhodné se k tomu teď vyjadřovat. Informace v médiích jsou čisté spekulace založené na nepravdě," uvedl pro iDNES.cz.