Ostrava - Prodeje vánočních stromků před obchodními řetězci by měly začít příští týden, například Mountfield je začne nabízet od příštího čtvrtku, před obchody Kaufland se objeví od soboty. Vyplývá to z vyjádření řetězců pro ČTK. Společnost Ahold, která prodává pod značkou Albert, očekává začátek prodeje stromků spolu s nástupem adventu. Zástupci řetězců očekávají větší zájem o živé stromy, podle mluvčí Globusu Rity Gabrielové mají zákazníci v posledních letech zájem o "čerstvost". Ceny by měly být podobné jako loni, kdy stromky stály od 300 do 900 korun, některé prémiové kusy se ale prodávaly i za 1400 korun.

Podle Gabrielové ceny v Globusu zůstávají u umělých i živých stromků na úrovni loňska. "Očekáváme opět silnou poptávku po všech druzích vánočních jehličnanů, a proto jsme oproti loňsku ještě navýšili objednávky u našich dodavatelů," uvedla. Globus živé stromky většinou umisťuje do venkovních zahrad, aby nebyly ve vytopených hypermarketech.

"Živý sortiment nenabídneme ve všech našich prodejnách, protože k tomu nemáme vždy tak příznivé podmínky z hlediska velikosti prodejní plochy, jak by bylo potřeba. Živé vánoční stromky tak budeme prodávat jen ve větších hypermarketech, které jsou obvykle spojeny s velkými městy typu Praha, Brno, Ostrava a další," dodala Gabrielová.

"Ceny zůstávají víceméně na stejné úrovni loňského roku," sdělila ČTK mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová. Řetězec očekává meziroční nárůst zájmu o zhruba 30 procent u přírodních stromků. "Prodáváme oblíbené kavkazské jedle," dodala.

Ahold před vybranými obchody bude nabízet stromky do Štědrého dne. "Z našich průzkumů z minulých let víme, že vůně čerstvého jehličí je pro Čechy symbolem Vánoc, takže zájem o živé stromky je dlouhodobě velký," uvedla mluvčí řetězce Barbora Vanko.

Také podle mluvčího Sdružení pěstitelů vánočních stromků Františka Valdmana zůstaly ceny za jedle, smrky i borovice na loňské úrovni. "Na evropském trhu se ceny nezvyšovaly, takže neporostou ani u nás. Mohou se měnit místně, protože je ovlivňuje cena nájmu pozemků i rostoucí mzdy," dodal. Ceny tak budou u jedlí začínat na 550 korunách za strom, u smrků na 300 až 400 Kč podle druhu a cena borovic od 300 do přibližně 500 korun.