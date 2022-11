Vánoční příběh režisérky Pavláskové nabídne Kaisera s Lábusem i Pierra Richarda

Praha - Nový film Vánoční příběh režisérky a scenáristky Ireny Pavláskové se odehrává během Štědrého dne. V kinech bude mít premiéru 24. listopadu. V komedii se představuje mnoho českých herců včetně Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera, kteří se spolu v komediální poloze objevili po devíti letech od snímku Klauni.

"Částečně to byly improvizační scény, Olda (Kaiser) si vymýšlel věci navíc a já na to reagoval. Něco vzniklo přímo na place, základem byl ale scénář," uvedl po dnešní novinářské projekci Lábus.

V dalších rolích se objeví Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jaroslav Plesl, Máša Málková, Anna Fialová, Vladimír Polívka, Jan Nedbal, Václav Neužil, Jitka Sedláčková nebo Pavel Kříž. V epizodní roli diváci uvidí i slavného francouzského herce Pierra Richarda. Přednatočená scéna vznikla v Paříži přímo v jeho pracovně, protože plánované natáčení v Praze a setkání s Bohdalovou překazila protipandemická opatření.

"Všechno ve scénáři se točí kolem Vánoc, takže pohladí. Je plný pohody, ale taky rozesměje, a myslím, že se v něm najde každý," uvedla Sára Sandeva, která ztvárnila roli studentky a chůvy.

Herce Hynka Čermáka scénář Pavláskové, Rudolfa Merknera a Marka Matouška překvapil tím, kolik postavám klade překážek. "To mám moc rád, zvláště u komediálních věcí. Situační humor vzniká z toho, že figura musí překážky překonávat a divák ví víc než ony. A to je v tomto scénáři skvěle vymyšleno," konstatoval.

"S producenty jsme si hodně povídali o pojetí filmu a o tom, jak by měl vyznívat. Měli jsme jasno, že to bude příběh několika hrdinů různých věkových skupin, charakterů i temperamentů. A že to nebude žádná přesládlá limonáda, i když všechno dospěje ke šťastnému konci," řekla Pavlásková.

Vánoční příběh je osmým filmem Pavláskové. Jejím předchozím snímkem byl v roce 2019 film Pražské orgie, jehož scénář napsala podle novely zesnulého amerického spisovatele a držitele mnoha významných cen Philipa Rotha. Za svoje filmy získala Pavlásková řadu ocenění, její snímky se těší i divácké návštěvnosti. Její film Fotograf byl druhým nejnavštěvovanějším českým filmem roku 2015.