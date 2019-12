Vánoční mši budou v Praze sloužit v desítkách kostelů

Praha - V desítkách pražských kostelů se budou dnes odpoledne a večer konat vánoční bohoslužby. Někde zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Tradiční půlnoční mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Seznam všech bohoslužeb je na webu Arcibiskupství pražského.

Kromě svatovítského chrámu mohou věřící dnes o půlnoci zamířit také do kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí nebo na mši s koledami do kostela Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského na Malé Straně. Lidé, kteří nechtějí čekat až do půlnoci, mohou už ve 22:00 navštívit mši v kostele svatého Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí nebo v klášterním kostele svaté Voršily na Národní třídě.

Kromě tradičních půlnočních bohoslužeb se budou dnes odpoledne konat také mše pro rodiny s dětmi. Takovou bohoslužbu budou dnes v 16:00 sloužit v kostele svatého Josefa na náměstí Republiky nebo v 16:30 v kostele svatého Petra v Petrské čtvrti.

Katolická církev v hlavním městě počítá i se zahraničními věřícími. Mše v italském jazyce začne dnes od 22:00 v malostranském kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského. V angličtině budou sloužit mši v 18:00 a o půlnoci v kostele svatého Tomáše na Malé Straně.

Jako půlnoční mše se v římskokatolické církvi označuje slavnostní mše v předvečer Božího hodu vánočního, tedy narození Ježíše Krista. Vigilie před velkými svátky jsou v křesťanské liturgii doloženy od 5. století, slavily se ve východní i západní církvi a byly často spojeny s postem.