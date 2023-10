Vánoční kolekce ozdob firmy Koulier je v barevných kombinacích zlaté a bílé

Mrákotín (Chrudimsko) - Výrobce vánočních ozdob Koulier z Chrudimska připravil pro letošní Vánoce novou kolekci. Je v barevných kombinacích zlaté a bílé. Tvarově zůstává klasická, jak je u českých zákazníků oblíbené, řekla ČTK obchodní ředitelka firmy Kateřina Šrámková.

"Pro nás je to evergreen, že chceme lidem nabízet to, co mají rádi. Vloni jsme měli secesní kolekci, která byla spíše umělecky a historicky zaměřená, teď jsme šli cíleně na většinový vkus českých zákazníků," uvedla Šrámková.

Podle ní se značně liší preference při výběru podle generací. "Je spousta moderních dekorů, minimalistických, jemných, nevystříbřené ozdoby a ozdoby netypických barev, které se líbí spíše mladším a odvážnějším zákazníkům. Potom jsou dekory klasické, které ladí s tradičními vánočnímu stromečky, jak si je lidé pamatují, že byli u babičky, když byli malí," uvedla Šrámková.

Firma ročně vyrobí kolem 200.000 foukaných a ručně zdobených vánočních ozdob. Svou nabídku stále rozšiřuje, v současnosti v ní je více než 900 typů v různých dekorech. Vyrábí také ozdoby v malých sériích na zakázku, například s firemními logy, jmény celé rodiny či vlastními rodovými znaky. Provozuje svůj e-shop a otevřela firemní prodejnu přímo u výrobního podniku v Oflendě. Ozdoby prodává také například na zámku Loučeň na Nymbursku.

Známost značky firma zvyšuje také exkurzemi se vstupným do provozovny, zájem je o ně značný. O víkendech si návštěvníci mohou prohlédnout, jak se vánoční ozdoby foukají, stříbří a zdobí. Pod vedením lektorky si každý může ozdobu dotvořit nebo si ji nechat namalovat na přání. Pro organizované skupiny nabízí Koulier prohlídky i ve všední dny. "Je to sice zátěž, ale lidé oceňují hodnotu práce našich zaměstnanců a jsou motivování si u nás něco koupit. Velký ohlas mají exkurze pro firmy, vlastně teambuildingové workshopy. To nám otevírá cestu k větším firemním zakázkám," řekla Šrámková

Sklárna vznikla v objektu bývalé truhlárny, kterou manžel Šrámkové dříve provozoval. Firma Koulier zaměstnala pracovníky bývalé výrobny v Horním Bradle, která v roce 2021 zanikla, a zachovala tak tradici tvorby těchto vánočních ozdob na Chrudimsku. Nový podnik získal i zkušenou dřívější vedoucí výroby, která byla oporou v začátcích činnosti.