Vaněčka dělilo pět minut od nuly, Vrána a Zacha skórovali

New York - Hokejový brankář Vítek Vaněček kryl v Pittsburghu 26 střel a dovedl Washington v úterním utkání NHL k výhře 3:1. Český gólman přišel o čisté konto až v 56. minutě a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Jeho spoluhráč Jakub Vrána si připsal rozdílový gól. Pavel Zacha přispěl jednou trefou k výhře New Jersey 5:2 na ledě New Yorku Rangers.

Skóre otevřel ve 25. minutě Conor Sheary a v polovině utkání Vaněček udržel těsně vedení, když zneškodnil Brandonovi Tanevovi sólový únik v oslabení. Vzápětí zvýšil Vrána, který se prosadil střelou z pravého kruhu nad lapačku Tristana Jarryho.

Na začátku poslední třetiny přidal třetí gól Lars Eller a o možnou první nulu v NHL připravil Vaněčka Zach Aston-Reese. Vrána, který byl v tu chvíli na ledě, ještě gestem naznačoval, že by gól neměl být uznán, protože českého brankáře v momentu střely srazil útočící hráč. Toho ale na vlastního gólmana natlačil Justin Schultz. Washington i tak zastavil sérii čtyř proher a porazil Pittsburgh v této sezoně až na čtvrtý pokus.

New Jersey odehrálo první zápas od 31. ledna, kdy kvůli nákaze koronavirem vynechalo sedm utkání. Návrat jim zpříjemnil ve 28. minutě Zacha, který otevřel skóre v přesilové hře pěknou ranou z pravého kruhu do horního rohu. Rangers v prostřední třetině smazali dvakrát jednogólové manko. Devils o své výhře rozhodli až třemi zásahy v posledních deseti minutách duelu.

NHL:

Buffalo - NY Islanders 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 5. a 60. Lee, 12. Pageau. Střely na branku: 20:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Pageau, 3. Pulock (všichni NY Islanders).

Pittsburgh - Washington 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 56. Aston Reese - 25. Sheary, 32. Vrána, 42. Eller. Střely na branku: 27:42. Brankář Vítek Vaněček z Washingtonu inkasoval z 27 střel jeden gól a úspěšnost zásahů měl 96,3 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pánik, 2. Vaněček, 3. Dowd (všichni Washington).

NY Rangers - New Jersey 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Branky: 32. Blackwell, 40. Bučněvič - 28. Zacha, 38. Butcher, 51. Šarangovič, 55. Merkley, 60. Malcev. Střely na branku: 39:37. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kuokkanen, 2. Merkley, 3. Blackwood (všichni New Jersey).

Vegas - Colorado 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 37. Pacioretty, 47. Marchessault - 8. MacKinnon, 38. Saad, 60. Kadri. Střely na branku: 29:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Martinez, 3. Pacioretty (oba Vegas).

Los Angeles - Minnesota 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 4. Anderson-Dolan, 33. Moore, 57. D. Brown, 60. Doughty. Střely na branku: 29:28. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Anderson-Dolan, 3. Vilardi (všichni Los Angeles).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 14 10 1 3 54:32 21 2. Carolina 13 10 0 3 50:36 20 3. Florida 13 9 2 2 44:40 20 4. Chicago 17 8 4 5 50:51 20 5. Columbus 17 7 4 6 50:60 18 6. Dallas 12 5 4 3 40:34 14 7. Nashville 15 6 0 9 36:52 12 8. Detroit 17 4 3 10 35:54 11

Severní divize:

1. Toronto 16 11 2 3 58:44 24 2. Montreal 15 9 2 4 52:39 20 3. Winnipeg 15 9 1 5 53:43 19 4. Edmonton 17 9 0 8 60:58 18 5. Calgary 15 8 1 6 44:40 17 6. Vancouver 19 7 1 11 57:71 15 7. Ottawa 17 4 1 12 40:69 9

Východní divize:

1. Boston 14 10 2 2 42:30 22 2. NY Islanders 15 8 3 4 38:34 19 3. Philadelphia 13 8 2 3 46:41 18 4. Washington 14 7 3 4 50:52 17 5. Pittsburgh 14 7 1 6 44:50 15 6. New Jersey 10 5 2 3 28:28 12 7. NY Rangers 14 4 3 7 33:39 11 8. Buffalo 12 4 2 6 31:38 10

Západní divize:

1. Vegas 14 10 1 3 43:31 21 2. St. Louis 16 9 2 5 52:49 20 3. Colorado 13 8 1 4 41:27 17 4. Arizona 15 7 2 6 40:42 16 5. Anaheim 16 6 3 7 32:42 15 6. Los Angeles 14 5 3 6 44:44 13 7. San Jose 14 6 1 7 38:51 13 8. Minnesota 12 6 0 6 30:34 12