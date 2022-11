Vaněček vychytal v NHL svůj bývalý klub, skórovali Gudas, Nečas a Sedlák

Brankář New Jersey Devils Vítek Vaněček zastavuje střely hráčů Washington Capitals v zápase NHL.

New York - Hokejový brankář Vítek Vaněček se vytáhl v NHL v prvním startu proti svému bývalému zaměstnavateli a 37 zákroky přispěl k výhře New Jersey 5:1 nad Washingtonem. Radko Gudas skóroval podruhé v sezoně, ale s Floridou doma podlehl St. Louis 4:5 v prodloužení. Martin Nečas pomohl gólem, kterým překonal Daniela Vladaře, k vítězství Caroliny 3:2 nad Calgary. Lukáš Sedlák si připsal gól a přihrávku, ale neodvrátil prohru Philadelphie 2:5 na ledě New Yorku Islanders.

Washington Vaněčka vyměnil v létě a českému brankáři změna prospěla - připsal si deset výher z 12 startů od úvodní minuty a v brankářských statistikách je na druhém místě v průměru inkasovaných branek (2,05) a sedmý v úspěšnosti zásahů (92,3 procenta). I díky jeho výkonům je New Jersey s Bostonem na špici NHL.

Vaněček držel čisté konto až do 52. minuty, v níž ho v přesilové hře překonal John Carlson dělovkou zpoza mezikruží. Český gólman se stal druhou hvězdou zápasu a předčil jej pouze Jack Hughes, který nasázel poprvé v NHL hattrick. Díky jeho třem gólům odskočilo New Jersey z 1:0 na 4:0. Zbývající góly Devils vstřelili Nico Hischier a Fabian Zetterlund.

Florida vedla už v deváté minutě 3:0, přičemž druhý gól vstřelil Gudas v čase 2:58. Český bek nahodil puk od modré čáry na branku a jeho nabídka na teč skončila až v síti. St. Louis prohrávalo ještě ve 49. minutě 1:4, ale mocným finišem otočilo zápas na svou stranu. Prodloužení rozhodl Jordan Kyrou, který se na obratu podílel dvěma trefami a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Druhu hvězdou byl Gudas, který si kromě gólu připsal pět střel, čtyři bloky a pět srážek.

Nečas desátou trefou sezony upravil na začátku druhé třetiny skóre na 2:1. Český útočník zakončil v přesilové hře přihrávku Stefana Noesena střelou do odkryté branky. Calgary ve 33. minutě podruhé v utkání vyrovnalo a zápas rozhodl obránce Caroliny Brett Pesce, který překonal Vladaře střelou z levého kruhu nad vyrážečku. Český gólman kryl v utkání třicet střel.

Philadelphia otočila po akcích Sedláka z 0:1 na 2:1. Český útočník vyrovnal v 16. minutě, když si sjel před branku a šikovně usměrnil přihrávku nad rameno Semjona Varlamova. Při druhém gól byl součástí protiútoku, který zakončil Joel Farabee. Islanders ale v rozmezí 37. až 44. minuty překlopili utkání třemi góly na svou stranu. Na obratu se dvěma trefami podílel Zach Parise, čtyři asistence zaznamenal v utkání Ryan Pulock. Flyers prohráli podesáté v řadě.

Výsledky:

NY Rangers - Edmonton 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)

Branky: 3. Lafreniere, 36. Kreider, 37. Gauthier - 45. a 48. Bouchard, 51. Holloway, 58. Draisaitl. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18.006. Hvězdy utkání: 1. Bouchard, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Lindgren (Rangers).

Carolina - Calgary 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 7. Jarvis, 24. Nečas, 49. Pesce - 19. Ružička, 33. Toffoli. Střely na branku: 33:20. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval tři góly z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 18.845. Hvězdy zápasu: 1. Pesce, 2. Jarvis, 3. Nečas (všichni Carolina).

Florida - St. Louis 4:5 v prodl. (3:1, 1:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 2. Ekblad, 3. Gudas, 9. Verhaeghe, 33. Lundell - 54. a 62. Kyrou, 12. Saad, 49. O'Reilly, 57. Tarasenko. Střely na branku: 37:37. Diváci: 15.649. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou (St. Louis), 2. Gudas (Florida), 3. O'Reilly (St. Louis).

New Jersey - Washington 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 26., 30. a 50. J. Hughes, 10. Hischier, 55. Zetterlund - 52. Carlson. Střely na branku: 29:38. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jeden gól z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 97,4 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Vaněček, 3. Mercer (všichni New Jersey).

Pittsburgh - Toronto 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 52. Rakell - 1. Marner, 30. Holmberg, 31. W. Nylander, 55. Matthews. Střely na branku: 26:41. Diváci: 18.166. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner (oba Toronto), 3. Rakell (Pittsburgh).

NY Islanders - Philadelphia 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 37. a 52. Parise, 5. Pelech, 43. B. Nelson, 44. Beauvillier - 16. Sedlák, 30. Farabee (Sedlák). Střely na branku: 23:28. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Pulock, 2. Parise, 3. Beauvillier (všichni NY Islanders).

Colorado - Dallas 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 3. MacKinnon, 14. Manson, 31. Hunt (Kaut), 48. Cogliano - 29. Pavelski. Střely na branku: 36:42. Diváci: 18.129. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Manson, 3. Hunt (všichni Colorado).

Vegas - Vancouver 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Branky: 57. Marchessault - 10. Boeser, 19. J.T. Miller, 32. E. Pettersson, 34. Kuzmenko, 40. Horvat. Střely na branku: 27:36. Diváci: 18.004. Hvězdy zápasu: 1. Martin, 2. J.T. Miller, 3. Horvat (všichni Vancouver).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 21 18 0 3 85:47 36 2. Toronto 23 13 5 5 69:59 31 3. Detroit 20 11 4 5 66:61 26 4. Tampa Bay 20 12 1 7 69:63 25 5. Florida 21 10 3 8 73:71 23 6. Montreal 21 11 1 9 65:73 23 7. Buffalo 21 9 0 12 76:73 18 8. Ottawa 20 7 1 12 63:69 15

Metropolitní divize:

1. New Jersey 22 18 0 4 82:48 36 2. NY Islanders 23 15 0 8 77:59 30 3. Carolina 22 11 5 6 61:61 27 4. Pittsburgh 22 11 3 8 77:70 25 5. NY Rangers 22 10 4 8 66:62 24 6. Washington 23 9 3 11 62:74 21 7. Philadelphia 22 7 5 10 53:74 19 8. Columbus 20 7 1 12 58:84 15

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 22 12 4 6 84:65 28 2. Winnipeg 19 12 1 6 56:51 25 3. Colorado 19 12 1 6 68:47 25 4. St. Louis 21 11 0 10 62:74 22 5. Minnesota 20 9 2 9 58:59 20 6. Nashville 20 9 2 9 53:65 20 7. Arizona 19 7 3 9 51:66 17 8. Chicago 20 6 4 10 50:71 16

Pacifická divize:

1. Vegas 23 16 1 6 80:61 33 2. Seattle 20 12 3 5 70:56 27 3. Los Angeles 23 12 2 9 75:78 26 4. Edmonton 21 11 0 10 70:75 22 5. Calgary 21 9 3 9 61:68 21 6. Vancouver 21 8 3 10 75:80 19 7. San Jose 23 7 3 13 69:85 17 8. Anaheim 21 6 1 14 54:89 13